Benjamín Netanyahu llama a un cambio de régimen en Irán tras ataques de EE.UU. e Israel

En su primera declaración tras los bombardeos conjuntos, el líder israelí instó al pueblo iraní a “sacudirse el yugo de la tiranía” y agradeció al presidente Donald Trump por su “liderazgo histórico”. También sostuvo que el régimen iraní no debe acceder a armas nucleares.

(CNN) – El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, llamó este sábado a un cambio de régimen en Teherán, en su primera declaración en video tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Netanyahu instó a “todas las partes del pueblo iraní” a “sacudirse el yugo de la tiranía y dar paso a un Irán libre y pacífico”. Además, afirmó que “nuestra acción conjunta creará las condiciones para que el valiente pueblo iraní tome su destino en sus propias manos”.

Durante la guerra de 12 días con Irán en junio, Netanyahu ya había llamado al pueblo iraní a levantarse contra el régimen.

El primer ministro inició su mensaje agradeciendo al presidente Donald Trump “por su liderazgo histórico”.

“Este régimen terrorista asesino no puede tener permitido adquirir armas nucleares que le permitan amenazar a toda la humanidad”, sostuvo Netanyahu.