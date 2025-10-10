Mundo premio nobel de la paz

Netanyahu lamenta que Trump no haya ganado el Nobel de la Paz: “Lo merece”

Por CNN Chile

10.10.2025 / 13:12

La líder opositora de Venezuela María Corina Machado fue finalmente la ganadora del codiciado galardón.

(EFE) — Este viernes, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, lamentó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no haya sido galardonado con el Premio Nobel de la Paz 2025 para el que se había postulado y que en su opinión “merece”.

“El Comité Nobel habla sobre la paz. El presidente Donald Trump la hace realidad. Los hechos hablan por sí mismos. El presidente Trump lo merece”, escribió la Oficina del primer ministro israelí en su cuenta de X.

El mensaje de Netanyahu hace referencia al acuerdo de “paz” impulsado por Trump para Gaza, que implica un alto el fuego y el intercambio de rehenes por presos palestinos y que entró este viernes en vigor.

En las últimas horas, el mandatario estadounidense dijo que no impulsó este plan de Gaza “por el premio Nobel” y que lo hizo “por la humanidad”.

Asimismo, el republicano criticó que Barack Obama recibiera el Nobel de la Paz en 2009 poco después de asumir la presidencia de Estados Unidos y “sin hacer absolutamente nada, solo destruyó nuestro país”.

La líder opositora de Venezuela María Corina Machado ha sido la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025 “por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”, anunció este viernes el Comité Nobel noruego, con sede en Oslo.

