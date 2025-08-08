Netanyahu dice que Israel “no ocupará Gaza” ante la preocupación de la comunidad internacional

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aclaró que no tiene la intención de realizar una ocupación en Gaza, pero detalló que pretende que el territorio sea “desmilitarizado” y que se establezca una administración civil pacífica, que no será dirigida ni por el Gobierno Autónomo Palestino ni por Hamás.

(CNN) – El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha afirmado que Israel no tiene la intención de ocupar completamente Gaza, horas después de que su gabinete de seguridad aprobara una importante expansión de su campaña militar.

“No vamos a ocupar Gaza, vamos a liberar Gaza de Hamas”, dijo Netanyahu en sus primeros comentarios públicos desde que su gabinete de seguridad aprobara este viernes un plan para tomar el control de la Ciudad de Gaza.

Antes de la reunión del gabinete de seguridad, Netanyahu había señalado objetivos más maximalistas, al afirmar a Fox News que tenía la intención de tomar el control total de Gaza.

Pero después de enfrentar una fuerte reacción de los aliados de Israel, Netanyahu suavizó parte de la retórica que había utilizado antes de la reunión.

“Gaza será desmilitarizada y se establecerá una administración civil pacífica, que no será la el Gobierno Autónomo Palestino, ni Hamas, ni ninguna otra organización terrorista”, dijo Netanyahu en una publicación en redes sociales este viernes.

“Esto ayudará a liberar a nuestros rehenes y garantizará que Gaza no represente una amenaza para Israel en el futuro”, añadió.

Como ocupante de Gaza, Israel estaría legalmente obligado a proporcionar servicios básicos para garantizar el bienestar de la población, lo que podría ser otra razón por la que Israel parece evitar deliberadamente el uso de ese término. Israel ya controla la gran mayoría del territorio.

El jefe de la ONU califica la decisión de Israel de tomar el control de la Ciudad de Gaza como una “peligrosa escalada”

El secretario general de la ONU, António Guterres, dijo este viernes que está “profundamente alarmado” por la decisión del gobierno israelí de tomar el control de la Ciudad de Gaza.

“Esto marca una peligrosa escalada y corre el riesgo de profundizar las ya catastróficas consecuencias para millones de palestinos. Podría poner en peligro aún más vidas, incluyendo la de los rehenes que permanecen cautivos”, dijo Guterres en una publicación en X.

El jefe de la ONU reiteró sus llamados a un alto el fuego permanente, acceso humanitario “sin impedimentos” en toda Gaza y la liberación de los rehenes restantes.

Un comunicado del portavoz de Guterres también instó a Israel a cumplir con el derecho internacional.