Netanyahu afirma que reubicarán a la población de Gaza luego que su gabinete aprobara plan de “conquista”

“Una cosa quedará clara: no habrá entradas y salidas”, aseguró el primer ministro israelí, haciendo énfasis en que tras desplazar a quienes sigan viviendo aún en la Franja mantendrán control territorial.

(CNN) – El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que la población de Gaza será desplazada hacia el sur después de que su gabinete de seguridad aprobara una operación militar ampliada en el enclave que un ministro describió como un plan para “conquistar” el territorio.

La votación del domingo se produjo horas después de que el ejército dijera que movilizaría a decenas de miles de reservistas , fortaleciendo su capacidad para operar en el territorio palestino asediado.

“Una cosa quedará clara: no habrá entradas y salidas”, dijo Netanyahu el lunes en un mensaje de video publicado en X. “Llamamos a las reservas para que vengan y mantengan el territorio; no vamos a entrar y salir de la zona para luego realizar incursiones. Ese no es el plan. La intención es la contraria”.

“Habrá un movimiento de la población para protegerlos”, dijo Netanyahu sobre la “operación intensificada”.

Un alto funcionario de seguridad israelí dijo anteriormente que la operación en Gaza, llamada “Carros de Gedeón”, fue aprobada por unanimidad por el gabinete de seguridad con el objetivo de someter a Hamas y asegurar la liberación de todos los rehenes.

El plan se implementaría después de la visita del presidente estadounidense Donald Trump a Medio Oriente la próxima semana para “proporcionar una ventana de oportunidad” para un acuerdo de rehenes, agregó el funcionario.

“Si no se llega a un acuerdo sobre los rehenes, la Operación Carros de Gideon comenzará con toda su fuerza y ​​no se detendrá hasta que se alcancen todos sus objetivos”.

El plan entonces es desplazar a toda la población de Gaza al sur del enclave, después de lo cual podría levantarse totalmente el bloqueo a la ayuda humanitaria, dijo el funcionario, añadiendo que los militares “permanecerán en cada área que capturen”.

“En cualquier acuerdo temporal o permanente, Israel no evacuará la zona de seguridad alrededor de Gaza, que tiene como objetivo proteger a las comunidades israelíes y evitar el contrabando de armas a Hamás”, dijo el funcionario.

“Estamos en vísperas de una importante entrada a Gaza basada en la recomendación del Estado Mayor”, dijo Netanyahu en su mensaje de video, añadiendo que los oficiales militares le dijeron que era hora de “iniciar los movimientos finales”.

“Objetivo supremo”

El “objetivo supremo” de la operación en expansión en Gaza, según el principal portavoz militar, el general de brigada Effie Defrin, es devolver a los rehenes, no derrotar a Hamás. Sus comentarios se producen apenas una semana después de que Netanyahu afirmara que el “objetivo supremo” de la guerra es la derrota de los enemigos de Israel, no el regreso de los rehenes.

“El objetivo principal de la operación es el regreso de los rehenes. Después de eso —el colapso del gobierno de Hamás, su derrota y subyugación—, pero ante todo, el regreso de los rehenes”, dijo Defrin en respuesta a una pregunta sobre su mensaje a las familias de los rehenes.

El portavoz militar enfrentó una rápida condena por parte del ministro de seguridad nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, quien dijo que Defrin estaba “confundido al pensar que el ejército está por encima del escalón político”.

Las familias de los rehenes se apresuraron a condenar el anuncio de la expansión de la guerra, por temor a que el gobierno israelí esté priorizando la derrota de Hamás por encima de asegurar un acuerdo para devolver a los rehenes israelíes y ponerlos en peligro a través de las operaciones militares ampliadas.

Al preguntársele si Estados Unidos aprueba el nuevo plan israelí, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, Brian Hughes, declaró a CNN: “El presidente ha dejado claras las consecuencias que enfrentará Hamás si continúa reteniendo rehenes, incluido el estadounidense Edan Alexander, y los cadáveres de cuatro estadounidenses. Hamás es el único responsable de este conflicto y de la reanudación de las hostilidades”.

No se descarta la anexión de Gaza

Mientras tanto, el ministro de Finanzas de extrema derecha de Israel, Bezalel Smotrich, dijo el lunes que “finalmente vamos a conquistar la Franja de Gaza”.

La anexión de Gaza es una posibilidad, y una vez que el ejército amplíe sus operaciones en el enclave, no se retirará, incluso si Hamás acepta un nuevo acuerdo de rehenes, dijo en una conferencia en Jerusalén, refiriéndose a la decisión del gabinete de seguridad del domingo.

“Una vez que conquistemos y nos quedemos, podremos hablar de soberanía (sobre Gaza). Pero no exigí que se incluyera en los objetivos de la guerra”, añadió. “Una vez que comience la maniobra, no habrá retirada de los territorios que hemos capturado, ni siquiera a cambio de rehenes”.

Smotrich se encarga principalmente de las finanzas del país, pero forma parte del gabinete de seguridad y tiene una influencia significativa sobre Netanyahu, que depende de su apoyo para evitar el colapso del gobierno.

Más de 2.400 palestinos han muerto en Gaza desde mediados de marzo, cuando Israel lanzó una oleada de ataques mortíferos que rompieron el alto el fuego vigente durante casi dos meses. Más de 52.000 palestinos han muerto en Gaza desde el inicio de la guerra, según el Ministerio de Salud palestino.

La expansión de los combates será gradual para dar la oportunidad de renovar el alto el fuego y un acuerdo de liberación de rehenes antes de la visita del presidente estadounidense Donald Trump a la región a mediados de mayo, según informaron los funcionarios. Trump tiene previsto visitar Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Catar la próxima semana, pero por el momento no hay ninguna parada prevista en Israel.

La ONU expresó su preocupación por el último plan de expansión y afirmó que provocaría la muerte de más civiles.

“Puedo decirles que el Secretario General está alarmado por estos informes sobre los planes israelíes de expandir las operaciones terrestres y prolongar su presencia militar en Gaza”, dijo el lunes a la prensa el portavoz adjunto del Secretario General, Farhan Haq.

El bloqueo israelí a toda la ayuda humanitaria en la Franja ya lleva novena semana.

Nuevo mecanismo de ayuda

El gabinete también discutió la posibilidad de permitir la reanudación del envío de ayuda a Gaza bajo un nuevo marco que fue aprobado, pero que aún no ha sido implementado, según una de las fuentes.

La emisora ​​pública de Israel, Kan 11, informó que se produjo un enfrentamiento durante la reunión del domingo sobre la reanudación de las entregas de ayuda con dos miembros de extrema derecha del gabinete, el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, y el ministro de asentamientos, Orit Strook, que se opusieron a cualquier reanudación de la ayuda, y el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), el teniente general Eyal Zamir, argumentó que Israel estaba obligado a facilitarlas según el derecho internacional.

Según una de las fuentes que habló con CNN, los informes de los medios israelíes sobre los argumentos en torno a la ayuda “no están equivocados”.

Israel afirma haber cortado la entrada de ayuda humanitaria para presionar a Hamás a liberar a los rehenes . Sin embargo, organizaciones internacionales afirman que sus acciones violan el derecho internacional y corren el riesgo de provocar una hambruna provocada por el hombre, y algunos acusan a Israel de utilizar la hambruna como arma de guerra, lo que constituye un crimen de guerra.

Funcionarios estadounidenses e israelíes están negociando un mecanismo para entregar ayuda a Gaza sin pasar por Hamás, según informaron a CNN una fuente israelí familiarizada con el asunto y un funcionario del Departamento de Estado. El funcionario añadió que podría hacerse un anuncio en los próximos días.

El mecanismo de entrega que se está desarrollando tiene como objetivo permitir que la ayuda llegue a la población palestina con garantías para asegurar que no sea desviada por Hamás o la Jihad Islámica, según un portavoz del Departamento de Estado.

Una fundación privada anónima gestionará el mecanismo de ayuda y la entrega de suministros humanitarios a Gaza, dijo el portavoz.

Estados Unidos espera que las Naciones Unidas y las organizaciones de ayuda internacional trabajen en el marco del mecanismo de la fundación para garantizar que los suministros no lleguen a Hamás, dijo el portavoz.

Las agencias de ayuda que trabajan en el territorio palestino ocupado rechazaron el domingo el nuevo marco para las entregas de ayuda, diciendo que el plan parecía “diseñado para reforzar el control sobre los artículos esenciales para la vida” y no garantizaría que la ayuda llegara a los residentes más vulnerables de Gaza.

“El Secretario General de la ONU y el Coordinador del Socorro de Emergencia han dejado claro que no participaremos en ningún plan que no se adhiera a los principios humanitarios globales de humanidad, imparcialidad, independencia y neutralidad”, dijeron los grupos en una declaración conjunta .