“Estamos bajo una dictadura”: A seis años del inicio de su mandato, Bukele afianza su control en El Salvador

Análisis de y , CNN

(CNN) – Nayib Bukele, el autoproclamado “ dictador más cool del mundo”, cumplirá el domingo seis años como presidente de El Salvador, un período definido por reformas polémicas que, según los críticos, han traído paz a las calles a un precio increíblemente alto.

Su férrea ofensiva contra el crimen en el país, que otrora fue la nación más violenta del hemisferio occidental, condujo al arresto y detención de alrededor de 87.000 personas, a menudo con escaso debido proceso.

El gobierno ha defendido la medida, señalando reducciones significativas en la violencia de pandillas a nivel nacional, pero los opositores dicen que se ha logrado a costa de encarcelamientos masivos y la erosión de las libertades civiles.

La red se amplió con el paso del tiempo para incluir a grupos de la sociedad civil y periodistas que investigaban la colusión oficial con las pandillas del país, dicen los críticos.

El 19 de mayo, Ruth López, abogada anticorrupción del grupo de derechos humanos Cristosal, quien también es una destacada crítica de Bukele, fue detenida por las autoridades salvadoreñas por presuntamente robar fondos de las arcas del Estado. Sin embargo, López aún no ha sido acusada de ningún delito a pesar de permanecer detenida.

Poco después del arresto de López, el gobierno de Bukele aprobó una ley que grava con un 30% las donaciones extranjeras a ONG como Cristosal, lo que grupos de derechos humanos han descrito como una amenaza existencial.

“Lo que hemos visto es una concentración masiva de poder en manos de Bukele”, declaró Juan Pappier, subdirector para América Latina de Human Rights Watch, sobre los seis años de Bukele en el poder. Su gobierno se ha basado en la demolición de los controles y equilibrios de la democracia y en el aumento de los esfuerzos para silenciar e intimidar a los críticos.

La reducción de la delincuencia relacionada con las pandillas en El Salvador ha hecho popular a Bukele en la nación centroamericana, tanto que fue reelegido con una victoria aplastante el año pasado, a pesar de que la constitución del país prohibía a cualquier persona postularse para un segundo mandato. (Los aliados de Bukele en el Congreso finalmente reemplazaron a los principales magistrados de la Corte Suprema por jueces dispuestos a interpretar la constitución a su favor).

Desde marzo de 2022, el país se encuentra bajo un “estado de excepción”, lo que permite la suspensión de numerosos derechos constitucionales. En la capital, San Salvador, muchas personas afirman sentirse seguras ahora al caminar por barrios que antes se consideraban peligrosos. Si bien reconocen que el país ha experimentado un aumento masivo de encarcelamientos y una suspensión de derechos, los partidarios de Bukele creen que la paz y la seguridad resultantes han valido la pena.

No todos están de acuerdo.

Samuel Ramírez, fundador del Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR), un grupo de derechos humanos que trabaja con familias de personas que se cree que han sido detenidas sin el debido proceso, dice que miles han sido arrestados por sospechas infundadas de estar vinculados a pandillas.

Bukele había admitido previamente que algunas personas inocentes habían sido detenidas por error, pero dijo que varios miles ya habían sido liberados.

Ramírez y otros activistas creen que muchos tienen demasiado miedo de hablar públicamente.

“Aquí vemos soldados armados hasta los dientes en las calles, policías, incluso camiones blindados, tanques. Eso es sinónimo de un país en guerra”, dijo. “Las pandillas, para mí, ya han sido neutralizadas. Y ahora la guerra es contra el pueblo, así que no se manifiestan, no alzan la voz”.

Presuntos tratos clandestinos

Aunque se presenta como un líder que defiende la ley y el orden, Bukele ha enfrentado durante mucho tiempo acusaciones de que negoció la situación de seguridad pacífica en El Salvador a través de acuerdos secretos con las pandillas.

En 2021, el gobierno de Biden acusó al régimen de Bukele de sobornar a la MS-13 y al Barrio 18, dos de las pandillas más notorias de El Salvador, para “garantizar que los incidentes de violencia pandillera y el número de homicidios confirmados se mantuvieran bajos”. Los presuntos pagos incluían dinero en efectivo, teléfonos celulares y prostitutas para capos encarcelados.

Bukele negó rápidamente las acusaciones, calificándolas de “mentira obvia”.

Pero cuatro años después, el periódico independiente El Faro publicó una explosiva entrevista con dos autodenominados líderes de pandillas del Barrio 18, quienes afirmaron que, a cambio de cientos de miles de dólares en efectivo, habían intimidado a los votantes para que emitieran su voto por Bukele durante su candidatura a la alcaldía de San Salvador en 2015.

Los dos líderes de pandillas también afirmaron que cuando asumió la presidencia en 2019, Bukele había dispuesto que las pandillas más poderosas de El Salvador se abstuvieran de asesinatos y extorsiones desenfrenadas, para no hacerlo quedar mal, informó El Faro.

Bukele aún no ha respondido públicamente a sus acusaciones, pero hizo referencia indirecta al reportaje de El Faro en una publicación del 10 de mayo, insinuando sarcásticamente que el único “pacto” que hizo con los líderes de las pandillas involucraba ponerlos en prisión.

Los periodistas de El Faro que dieron a conocer la noticia huyeron del país antes de que se publicara, anticipando ser arrestados .

“Creo que Bukele intentará encarcelarnos. No me cabe duda. No me cabe duda, después de lo que le hizo a Ruth López, de que Bukele ha decidido imponerse y perseguir a quienes considera los críticos más visibles en El Salvador”, declaró a CNN el editor en jefe de El Faro, Óscar Martínez.

Dijo que siete periodistas de la publicación enfrentan órdenes de arresto por informar sobre los presuntos acuerdos. Aun así, afirmó que el periódico continuaría con su labor periodística. Durante los últimos dos años, la publicación ha realizado la mayor parte de sus operaciones desde el exilio en Costa Rica.

“Si aún quedaba algún atisbo de democracia en El Salvador, era en el periodismo independiente”, dijo Noah Bullock, director ejecutivo de Cristosal.

CNN se ha puesto en contacto con la presidencia para solicitar comentarios.

“Estamos bajo una dictadura”

La semana pasada, el gobierno de Bukele aprobó una ley que grava las donaciones extranjeras a las ONG con un 30%.

Había propuesto una ley similar en 2021 , pero no se aprobó. En cualquier caso, Bullock afirma que es irrelevante si una ley se propone, se aprueba o se presenta en El Salvador: tras seis años de poder prácticamente ilimitado, Bukele es una ley en sí mismo.

Gracia Grande, funcionaria de programas de la filial salvadoreña del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidista, dijo a CNN que la ley es una amenaza existencial para el trabajo de su ONG.

Dijo que la ley les impedirá seguir trabajando. Les da tres meses para renovar su registro como ONG, pero desconocen cómo funcionará el proceso.

La valoración que hace Grande de la situación es unánime: “En estos momentos podemos decir abiertamente que estamos bajo una dictadura”.

A pesar de la creciente indignación de los grupos de derechos humanos, el sistema penal castigador de Bukele le ha ganado adeptos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió la represión y llegó a un acuerdo con Bukele, quien aceptó retener a cientos de deportados venezolanos en el Centro de Confinamiento contra el Terrorismo de El Salvador, junto con miles de salvadoreños detenidos.

Conocida como Cecot, la mega prisión es considerada la penitenciaría más grande de América y es conocida por sus condiciones espartanas, que organizaciones de derechos humanos han denunciado como inhumanas.

“Creo que lo que está sucediendo aquí es una especie de laboratorio de lo que podría ocurrir en otros países”, advirtió Grande, trabajadora de una ONG. “Incluso en Estados Unidos”.

Durante la reunión de abril de Trump con Bukele en la Casa Blanca, Bukele sugirió que el presidente estadounidense siga su ejemplo en materia de detenciones masivas.

“Señor Presidente, tiene 350 millones de personas que liberar, ¿sabe?”, dijo Bukele sobre la población estadounidense. “Pero para liberar a 350 millones de personas, hay que encarcelar a algunos. Así es como funciona, ¿verdad?”.