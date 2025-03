NASA abre concurso para diseñar peluche que viajará a la Luna: Premio será de más de un millón de pesos

La NASA ha abierto una convocatoria global para diseñar el Indicador de Gravedad Cero (ZGI) que acompañará a la misión Artemis II, el primer vuelo tripulado alrededor de la Luna desde la era del Apolo.

Esta iniciativa ofrece a creativos de todas las edades la oportunidad de desarrollar un peluche con diseño original que viajará a bordo de la nave Orión y, además, recibir un premio de $1.225 dólares, cerca de 1.138.905 pesos chilenos.

Los ZGI son pequeños objetos que flotan en el interior de las naves espaciales para señalar el momento en que se alcanza la microgravedad.

En Artemis I, por ejemplo, un muñeco de peluche de Snoopy fue el encargado de cumplir esta función.

Ahora, con la nueva misión programada para principios de 2026, la NASA busca una nueva creación que simbolice a la humanidad y la exploración del espacio profundo con un peluche.

Además del incentivo económico, la NASA seleccionará un único diseño para ser fabricado y enviado al espacio junto a la tripulación de Artemis II.

La misión Artemis II, programada para principios de 2026, será el primer vuelo con tripulación del cohete Space Launch System (SLS) y la nave Orión.

La tripulación, compuesta por los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y el canadiense Jeremy Hansen, orbitará la Luna en un viaje de aproximadamente 10 días antes de regresar a la Tierra.

Este es un paso crucial para el próximo alunizaje, el cual está trabajando la NASA con el Artemis III en 2027 y para futuras misiones tripuladas a Marte.

This is your opportunity to design something that could fly around the Moon.

The Artemis II mission could use a Moon Mascot! This small plushie will indicate when the @NASA_Orion spacecraft has reached space. Submit your design by May 27: https://t.co/e9jAyjpoQv pic.twitter.com/LMuBFOWnnk

— NASA (@NASA) March 28, 2025