El diseñador tenía 91 años al momento de su muerte.

Murió el diseñador italiano Giorgio Armani a los 91 años. Considerado el rey de la moda italiana, fue diseñador, director creativo, director ejecutivo, empresario y creador de la marca del mismo nombre, que creó en 1975.

El medio EFE dio a conocer que Armani falleció este jueves en Milán, acompañado de su familia y de Leo Dell’Orco, su compañero durante los últimos 20 años, según informó su grupo empresarial.

“Con infinito pesar, el grupo Armani anuncia el fallecimiento de su creador, fundador e incansable motor: Giorgio Armani. El señor Armani, como siempre le han llamado con respeto y admiración sus empleados y colaboradores, falleció tranquilamente, rodeado de sus seres queridos. Incansable, trabajó hasta sus últimos días, dedicándose a la empresa, a las colecciones y a los diversos y siempre nuevos proyectos en curso y en desarrollo”, comunicó la casa de moda.

El citado medio indicó que hace algunas semanas, Armani fue hospitalizado debido a una infección pulmonar, y que luego permaneció en su casa de la Via Borgonuovo de Milán, “lo que le obligó perderse el desfile masculino de alta costura en junio, algo muy poco frecuente en este incansable trabajador que nunca dejó los talleres”.

“El re Giorgio” fue una leyenda absoluta de la moda, un ícono universal del estilo contemporáneo, puso a la mujer y su libertad en el centro e inventó estilos, siempre caracterizados por su eterna elegancia.