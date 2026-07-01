Mundial 2026: Cuatro personas mueren durante los festejos por la victoria de México sobre Ecuador

(CNN Español) — Cuatro personas murieron —tres de ellas por asfixia— durante los festejos por la victoria de México sobre Ecuador en el partido de dieciseisavos de final del Mundial de fútbol 2026 en la capital mexicana.

El Puesto de Mando del Sector Salud del Gobierno de la Ciudad de México confirmó la muerte de dos mujeres, de 48 y 19 años, y de un hombre de 44, los tres casos por asfixia.

Más tarde este miércoles, la secretaria de Salud de la capital, Nadine Gasman, informó en conferencia de prensa sobre un cuarto fallecimiento, esta vez de un hombre de unos 30 años “de identidad todavía desconocida que fue trasladado por estatus epiléptico, crisis convulsiva y sangrado de tubo digestivo”.

“Desde la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México, enviamos nuestras condolencias a sus familiares, a sus amigos y amigas, muchas gracias”, comentó Gasman.

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, se sumó a las condolencias y dijo que darán acompañamiento y apoyo a los familiares de las víctimas tras los festejos por la victoria mundialista de la selección mexicana.

Brugada aseguró en la conferencia de prensa de este miércoles que los festejos —llevados a cabo entre la noche del 30 de junio y la madrugada y mañana del 1 de julio— llevaron a las calles de la Ciudad de México a más de 1,4 millones de personas, algo que calificó como “la concentración más grande de multitudes en la historia de nuestra ciudad y probablemente de todo el país”. Según la mandataria de la capital, las más de 1,4 millones de personas “salieron a celebrar pacíficamente una noche inolvidable”.

Por su parte, el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Pablo Vázquez, dijo que la depedencia que está a su cargo se sumará a “las indagatorias que realizan las autoridades competentes para determinar con precisión cómo es que ocurrieron estos hechos”. La Secretaría de Seguridad de la capital, añadió Vázquez, continuará “las tareas para mitigar al máximo los riesgos en eventos de esta naturaleza”, en coordinación con los equipos de atención a emergencias de la Ciudad de México.

Dos de las muertes se produjeron en el cruce de las calles Hamburgo y Lancaster, en la colonia Juárez. Personal de atención de emergencias hallaron a las dos personas inconscientes y realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) antes de trasladarlas a un hospital, según detallaron las autoridades. Sin embargo, al llegar al centro de salud se confirmó la muerte por asfixia de un hombre de 44 años y una mujer de 19 años, ambos ya identificados por sus familiares.

En tanto, la mujer de 48 años fue hallada inconsciente sobre la calle Berna, también en la colonia Juárez, y la trasladaron a un hospital, donde finalmente falleció.

Sobre el hombre fallecido de 30 años, Gasman indicó que “en el hospital presentó un paro cardiorespiratorio del que no respondió a las maniobras avanzadas de reanimación”.

Alrededor de un millón de personas se congregaron la noche del martes en el Ángel de la Independencia para celebrar el triunfo por 2-0 de la selección mexicana frente a Ecuador.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habló este miércoles sobre las muertes durante los festejos por el triunfo de la selección mexicana en el Mundial y declaró que dio instrucciones a su Gobierno para apoyar “en todo lo necesario”.

“Nuestra solidaridad, nuestro apoyo a tres personas que ayer lamentablemente fallecieron (…) La Jefatura de Gobierno está en contacto con sus familias y hoy le di instrucciones a Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación federal, para que también apoyen en todo lo necesario”, dijo Sheinbaum en su conferencia matutina.

Con información de la agencia EFE.