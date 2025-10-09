Mujer muere tras recorrer la atracción “Mansión Encantada” en Disneyland

La visitante de aproximadamente 60 años perdió la conciencia inmediatamente después de salir del recorrido y falleció a pesar de los esfuerzos de reanimación del personal de seguridad.

Una mujer de aproximadamente 60 años falleció después de experimentar la atracción Haunted Mansion en Disneyland, informaron autoridades del Departamento de Policía de Anaheim. La visitante fue encontrada inconsciente justo al concluir el recorrido temático, según confirmó la variedad de medios locales.

El personal de seguridad del parque realizó inmediatamente maniobras de RCP mientras esperaban la llegada de paramédicos.

A pesar de los esfuerzos de reanimación, la mujer fue declarada muerta durante su traslado a un hospital local. Las causas exactas del deceso permanecen bajo investigación.

El sargento Matt Sutter aseguró que “no hay indicios de ningún problema operativo con la atracción”, la cual reabrió sus puertas poco después del incidente.

La famosa atracción se describe oficialmente como un recorrido “suave” con escenas “levemente aterradoras” pero sin contenido sangriento, dirigido a familias con niños.