(CNN) – Una mujer que le dio un beso en la mejilla al rey Carlos III cuando saludaba a la multitud antes de entrar al Palacio de Buckingham le contó a CNN por qué decidió besarlo.

“No podía creerlo y le dije, ‘¿puedo besarte?’ Y él dijo, ‘bueno, sí’. Así que lo agarré y estoy muy feliz”, señaló Jenny Assiminios a Max Foster de CNN.

“Nunca se me pasó por la cabeza (que alguna vez besaría a un rey)”, dijo, y agregó que se veía triste y que era “solo un sentimiento” que la invadió para consolarlo mientras lloraba a su madre.

“Es encantador, es perfecto“, sostuvo Assiminios, quien afirmó que ama a la familia real y sigue sus vidas.

Otras personas en la multitud antes le dieron la mano al Rey y le gritaron buenos deseos.

