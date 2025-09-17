La mujer de 94 años que detuvo el tiempo con su vestimenta en un pueblo de Italia: Ahora es en una atracción turística

Mientras turistas la buscan como si fuera una leyenda, ella se mantiene firme en su rutina sencilla, orgullosa de sus raíces y del vestido que ha usado desde los 18 años.

(CNN) – En Scanno, un pueblo medieval en lo profundo de las montañas salvajes de la región de Abruzzo, en el centro de Italia, una mujer se viste como si el tiempo nunca hubiera pasado.

A sus 94 años, Margherita Ciarletta, ingeniosa, ferozmente independiente y muy reservada con su privacidad, es la última persona que viste la vestimenta tradicional centenaria de Scanno todos los días.

Los turistas que recorren los callejones empedrados no solo vienen por las vistas de las montañas o las iglesias ornamentadas. Vienen en busca de “Nonna Margherita”, o como la llaman los lugareños, “L’Ultima Regina”, la Última Reina.

A menudo, deambulan por el pueblo llamando a las puertas hasta que finalmente la encuentran y posan para selfis con ella. Sin embargo, Ciarletta se resiste a ser el centro de atención. No es una superestrella, insiste. Es solo una abuela normal y corriente, orgullosa de sus raíces rurales.

Ciarletta ha usado el mismo estilo de vestido de lana oscura con mangas largas negras y diadema de algodón desde que tenía 18 años, dice. “Siempre me ha gustado este vestido, estoy orgullosa de usarlo”, le dice a CNN.

Durante siglos, este ha sido uno de los dos vestuarios que usaban las mujeres de Scanno. Uno, el sobrio vestido cotidiano para el trabajo de campo y las tareas domésticas que Ciarletta usa hoy.

El otro, un traje bordado más elaborado con un corpiño y un sombrero ricamente decorados —que reflejaba el estatus social—, usado los domingos para ir a la iglesia, así como durante festivales y celebraciones religiosas.

Algunas mujeres locales aún visten estas ornamentadas prendas durante desfiles y galas. Solo Ciarletta viste la misma ropa de trabajo de sus antepasados, día tras día. Mantiene su atuendo tradicional de diario, incluso los domingos, alternando entre varias versiones cada semana: algunas negras, otras azul oscuro con blanco.

“Este era, y sigue siendo, mi vestido habitual de todos los días”, dice Ciarletta.

“A mi marido nunca le gustó, pero eso no me impidió usarlo todos los días, tanto mientras trabajaba en el campo como durante las festividades”, dice.

‘Todo lo hago yo sola’

Tras el reciente fallecimiento de sus dos hermanas, quienes también vestían tradicionalmente, Ciarletta se convirtió en la última mujer de Scanno que aún conservaba su atuendo tradicional.

La noticia de su singular apariencia pronto se extendió de boca en boca más allá del pueblo, llegando finalmente a las redes sociales.

Los funcionarios locales están ahora haciendo lobby para que los trajes sean reconocidos por la UNESCO como ejemplos de patrimonio cultural inmaterial.

Ciarletta nació en Scanno y nunca se fue. Vive en la misma casa de piedra desde 1950 y, a pesar de su avanzada edad, sigue gestionando sus actividades diarias sin ayuda, necesitando solo ocasionalmente un bastón.

“Lo hago todo sola”, dice. “Por la mañana hago todas las tareas, limpio el jardín, cocino y doy un paseo rápido. Pasó tiempo y charlo con amigos, vecinos y familiares. A veces salgo a caminar por los campos que rodean el pueblo”.

Sin embargo, ha abandonado su antigua rutina diaria de visitar el bar local para tomar un espresso por la mañana.

Cuando sus nietos la visitan con regularidad, comenta que le gusta cocinar pasta sfoglia casera y ñoquis con grelos, una especialidad local de Abruzzo, conocida por su cocina rústica. A cambio, ayudan a ahuyentar a los turistas no invitados.

“Son maravillosos, me cuidan constantemente. Tengo mucha suerte de tenerlos”, añade.

Convertirse en una atracción turística no siempre le sienta bien. Ciarletta ha rechazado a equipos de televisión y, aunque recibe con agrado a la mayoría de los visitantes y no le molesta que la fotografíen para Instagram, una vez persiguió a excursionistas que entraban por su puerta abierta.

Su voz es clara, su mirada penetrante, sus frases cortantes. Ciarletta habla en italiano estándar, en lugar del dialecto que algunos lugareños mayores usan para alejar a los forasteros. Es accesible, pero con sus propios términos.

“Como soy la última en llevar este disfraz, la gente viene buscando la oportunidad de sacarse una foto conmigo”, dice. “Pero a veces hay demasiados turistas y puede ser molesto”.

Ciarletta ha presenciado grandes cambios a lo largo de los años. Durante siglos, Scanno fue próspero, con familias campesinas adineradas compitiendo por construir lujosas mansiones, iglesias y fuentes. Sus estrechas calles son un laberinto de palacios barrocos, románicos y góticos junto a humildes viviendas que parecen sacadas de un belén.

Pero la despoblación ha vaciado el pueblo. De más de 4.000 residentes en la década de 1920, solo quedan unos 1.600 hoy en día. Las familias se fueron a las ciudades y al extranjero —muchas a Estados Unidos— en busca de trabajo y una vida mejor.

‘Estoy feliz con mi vida’

Dice que la vida que experimentó en su juventud desapareció hace mucho tiempo. En aquel entonces, Ciarletta cuenta que pasaba sus días en los pastos sobre Scanno, cuidando ovejas, recogiendo leña, sembrando semillas, cuidando cultivos y recogiendo cosechas.

“Antes trabajábamos duro, ahora ese trabajo ha terminado. Era una vida dura, pero siempre estábamos todos juntos”, dice. El profundo sentido de comunidad y los lazos vecinales tan arraigados han desaparecido.

“Extraño algunas tradiciones perdidas, extraño a mi esposo, que ya falleció, y extraño cuando había más gente y vecinos, y siempre comíamos juntos”, dice. “Nunca estaba sola. Hoy, a veces, estoy sola”.

A pesar de haber perdido a su familia, amigos y un estilo de vida, Ciarletta dice que no siente nostalgia ni tristeza por el paso del tiempo. Disfruta de las comodidades modernas y de la vida más cómoda que le ha traído el progreso.

“Trabajé toda mi vida en el campo hasta los 70, cuidando también de los animales de granja de mi familia. Era un trabajo físicamente exigente”, dice. “El estilo de vida que llevo ahora es mucho mejor que el anterior. Estoy mejor hoy que ayer; tengo tiempo para mí y me relajo. He descubierto y valorado el ocio.

Tengo mucho tiempo libre, ya no siento cansancio ni agotamiento físico como antes. Disfruto de ser abuela, estoy feliz con mi vida.

Ciarletta ha salido de su pueblo solo un par de veces en su vida para ocasiones especiales, y nunca en el extranjero.

Como era de esperar, no planea ningún viaje pronto. El turismo nunca ha sido lo suyo.