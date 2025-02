Reportan muerte de la actriz surcoreana de 24 años Kim Sae-ron: Fue encontraba sin vida en su casa

La policía se encuentra realizando las diligencias respectivas para dar con la causa de muerte de la joven.

Este domingo se reportó la muerte de la actriz surcoreana Kim Sae-ron, quien tenía 24 años.

De acuerdo a The Korea Herald, cerca de las 16:50 hora local, un amigo de Kim descubrió el cuerpo sin vida en su casa, luego de que ella no asistiera a una reunión programada.

La policía indicó que se está investigando el hecho para establecer la causa de muerte de la joven y que, hasta ahora, no se han encontrado señales de que una tercera persona haya ingresado al inmueble.

Kim apareció por primera vez en cines con la película A Brand New Life (2009) y en 2010 tuvo su salto a la fama con The Man from Nowhere.

En los años siguientes participó en una serie de producciones en la TV y en el cine. Sin embargo, en 2022 su carrera se vio interrumpida tras ser descubierta manejando bajo los efectos del alcohol, y en 2023 fue multada con 20 millones de wones (cerca de $13.089.454 en la actualidad).

Tras ello y debido al rechazo del público surcoreano por conducir ebria, no logró más apariciones en la pantalla grande.

Durante un tiempo se mantuvo trabajando en una cafetería, aunque octubre de 2024 su agencia confirmó que estaba trabajando en un pequeño papel en un musical, según consignó Infobae.