Muere una persona y otras 12 resultan heridas en la capital de México tras temblor de 6,5

(CNN en Español) – Un sismo de magnitud 6,5 con epicentro en el estado de Guerrero, en el sur de México, estremeció este viernes la capital mexicana y varios estados del país, informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

El epicentro se registró a 4 kilómetros al suroeste del municipio guerrerense de San Marcos. El evento hizo sonar la alerta sísmica en la capital y el Estado de México, y cientos de personas evacuaron edificios e inmuebles.

En un breve comunicado, la alcaldía Benito Juárez (que se ubica a pocos kilómetros del centro de la capital mexicana) dijo que un adulto mayor falleció luego de tropezarse al momento de evacuar de su departamento en el segundo piso. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México indicó que el hombre, de 67 años, “perdió la vida debido a un posible paro cardiorrespiratorio y posterior caída en el pasillo del área común de un inmueble en la calle Obrero Mundial, de la colonia Álamos, en la alcaldía Benito Juárez”.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, señaló que se tiene el reporte de 12 personas lesionadas “después de activar el protocolo de actuación por el sismo”.

Personas en Ciudad de México salen a la calle tras el sismo de este viernes. EFE/ Sáshenka Gutiérrez

Una persona en Ciudad de México sale a la calle con sus perros tras el sismo de este viernes. EFE/ Sáshenka Gutiérrez

De acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil, estas son las actualizaciones más recientes, con corte a las 12 pm (hora del centro de México):

Guerrero : no hay personas muertas ni lesionadas, solo atenciones por crisis nerviosa. Se registraron derrumbes carreteros, fugas de gas, daños en viviendas, inmuebles públicos y hospitales en varios municipios del estado, entre ellos Acapulco, San Marcos y Chilpancingo.

: no hay personas muertas ni lesionadas, solo atenciones por crisis nerviosa. Se registraron derrumbes carreteros, fugas de gas, daños en viviendas, inmuebles públicos y hospitales en varios municipios del estado, entre ellos Acapulco, San Marcos y Chilpancingo. Ciudad de México : se registró la caída de cinco postes y cuatro árboles, así como reportes por fallas en el suministro eléctrico. Se evalúan dos estructuras por posible riesgo de colapso, y se llevan a cabo inspecciones en 34 edificios y cinco viviendas.

: se registró la caída de cinco postes y cuatro árboles, así como reportes por fallas en el suministro eléctrico. Se evalúan dos estructuras por posible riesgo de colapso, y se llevan a cabo inspecciones en 34 edificios y cinco viviendas. Oaxaca y Veracruz : el sismo se percibió fuerte, pero no hubo afectaciones mayores.

: el sismo se percibió fuerte, pero no hubo afectaciones mayores. Morelos : se percibió de manera moderada y hay reportes de daños en viviendas.

: se percibió de manera moderada y hay reportes de daños en viviendas. Puebla : el sismo se percibió de manera ligera a moderada, y hay saldo blanco.

: el sismo se percibió de manera ligera a moderada, y hay saldo blanco. Jalisco, Tabasco, Colima, Hidalgo y Michoacán: la percepción del sismo fue ligera y no hay reportes de afectaciones.

“Las autoridades de Protección Civil continúan con la revisión y evaluación de inmuebles que presentan reportes de posibles daños, principalmente en la Ciudad de México, así como en los municipios de San Marcos y Acapulco, en Guerrero, a fin de descartar riesgos y garantizar la seguridad de la población”, indicó la Coordinación Nacional de Protección Civil.

Asimismo, Protección Civil agregó que “se podrían producir variaciones menores en el nivel del mar en la zona de generación del sismo”, por lo que instó a embarcaciones y población en zonas costeras a mantenerse alerta.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) señaló que, con corte a las 11:30 am, ya se había restablecido el servicio eléctrico de 82 % de los usuarios afectados tras el sismo.

Evacuación en conferencia de Sheinbaum y réplicas

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, evacuó en medio de su primera conferencia matutina de 2026.

“Hablé con la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado. Ellos están citando al Consejo de Protección Civil y hasta ahora parece que no hay daños graves, pero vamos a esperar el reporte de Guerrero. Y en el caso de la Ciudad de México, en el primer sobrevuelo que hicieron los helicópteros como protocolo, se informa que tampoco hay daños”, dijo Sheinbaum minutos después.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, permanece en un patio del Palacio Nacional, en Ciudad de México, tras el sismo de este viernes. EFE/ José Méndez

Salgado informó en X que no hay “afectaciones mayores” ni personas lesionadas, mientras que “los destinos turísticos operan con normalidad”.

Protección Civil de Guerrero indicó que se han atendido reportes de fugas de gas; derrumbes de tierra y rocas; daños en cristales, plafones y acabados en inmuebles; derrumbes menores en la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional, entre otros.

El sismo de magnitud 6,5 se registró a las 7:58 am. Unos minutos después, a las 8:17 am, se registró una réplica de magnitud 4,2. Esta réplica no ameritó la activación de la alerta sísmica en la capital mexicana. Luego de sismos fuertes, es habitual que se registren réplicas.

Hasta las 12 pm, se habían registrado 420 réplicas del sismo de magnitud 6,5. La réplica más fuerte se registró a las 11 am y fue de magnitud 4,7.