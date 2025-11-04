Muere Dick Cheney, exvicepresidente de Estados Unidos, a los 84 años

Cheney fue el cuadragésimo sexto vicepresidente, quien sirvió junto al presidente republicano George W. Bush durante dos mandatos entre 2001 y 2009.

(CNN) – Dick Cheney, el vicepresidente más poderoso de la era moderna estadounidense y principal artífice de la “guerra contra el terrorismo” —quien contribuyó a que el país se involucrara en la desastrosa invasión de Iraq basándose en premisas erróneas— murió a los 84 años, según un comunicado de su familia.

El cuadragésimo sexto vicepresidente, quien sirvió junto al presidente republicano George W. Bush durante dos mandatos entre 2001 y 2009, fue durante décadas una figura influyente y controvertida en Washington.

Sin embargo, en sus últimos años, Cheney, aún un conservador de línea dura, fue prácticamente marginado de su partido debido a sus intensas críticas al presidente Donald Trump, a quien tildó de “cobarde” y la mayor amenaza que jamás haya enfrentado la república.

En un irónico epílogo a una brillante carrera política, emitió su último voto en las elecciones presidenciales de 2024 por una demócrata liberal, y también miembro del club de los vicepresidentes, Kamala Harris, reflejando así cómo el Partido Republicano populista se había vuelto en contra de su conservadurismo tradicional.

Cheney padeció enfermedades cardiovasculares durante la mayor parte de su vida adulta, sobreviviendo a una serie de ataques cardíacos, para luego llevar una vida plena y vigorosa, y vivió muchos años jubilado después de un trasplante de corazón en 2012 que él mismo calificó en una entrevista de 2014 como “el regalo de la vida misma”.

Cheney, un sarcástico exrepresentante de Wyoming, exsecretario general de la Casa Blanca y exsecretario de Defensa, disfrutaba de una lucrativa carrera en el mundo empresarial cuando George W. Bush le encomendó la tarea de evaluar a los posibles candidatos a la vicepresidencia.

La misión culminó con el propio Cheney jurando el cargo como un experimentado número dos de un inexperto presidente que llegó al Despacho Oval tras unas elecciones disputadas.

Si bien las caricaturas de Cheney como el verdadero presidente no reflejan con exactitud la verdadera dinámica del círculo íntimo de Bush, él disfrutaba de la enorme influencia que ejercía entre bastidores.

Cheney se encontraba en la Casa Blanca, con el presidente fuera de la ciudad, en la fresca y despejada mañana del 11 de septiembre de 2001.

En la fracción de segundo de horror en que un segundo avión secuestrado impactó contra el World Trade Center en Nueva York, dijo que se convirtió en un hombre nuevo, decidido a vengar los ataques orquestados por Al Qaeda e imponer el poder estadounidense en todo Medio Oriente con una doctrina neoconservadora de cambio de régimen y guerra preventiva.

“En ese momento, supe que se trataba de un acto deliberado. Era un acto terrorista”, recordó sobre aquel día en una entrevista con John King de CNN en 2002.

Años después, Cheney reflexionó sobre cómo los ataques le dejaron una enorme sensación de responsabilidad para garantizar que un atentado similar contra la patria jamás se repitiera.

Sin embargo, la percepción de que fue el único impulsor de la guerra contra el terrorismo y las intervenciones estadounidenses en Iraq y Afganistán es errónea.

Los relatos contemporáneos e históricos de la administración demuestran que Bush se autodenominaba “El Decisor”.