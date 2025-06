El momento en que un misil iraní impacta en el centro de Tel Aviv, Israel

(CNN/ CNN Chile) – Irán lanzó “cientos de diversos misiles balísticos” hacia Israel, en lo que calificó como el “comienzo” de su “respuesta aplastante” a los ataques de Israel contra objetivos militares y nucleares iraníes.

El momento fue captado a través de diversos videos viralizados en redes sociales que muestran varios misiles interceptores israelíes lanzándose contra el horizonte de Tel Aviv, cuando un misil iraní impacta cerca del lugar de lanzamiento de estos interceptores.

Esto, luego de la respuesta armada que Irán realizó en contra del Estado judío, tras los ataques israelíes realizados ayer, que marcaron un punto sin precedentes al dirigirse directamente contra el programa nuclear iraní.

La ofensiva dejó a tres altos mandos militares iraníes muertos.

Los bombardeos continuaron en diversas ciudades iraníes, incluyendo nuevos impactos reportados en Teherán, según medios oficiales de ese país.

En respuesta, el ministro de Relaciones Exteriores iraní advirtió que Israel sufrirá consecuencias profundas por estas agresiones.

Explosions rock Tel Aviv. But don’t worry—this would never happen if Donald Trump were president.

…Oh wait. He is president. And it is happening. pic.twitter.com/dOp0rKt0vr

— Lev Parnas (@levparnas) June 13, 2025