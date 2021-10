(CNN) – Diecisiete misioneros de Estados Unidos y Canadá, algunos de ellos menores de edad, fueron secuestrados en Haití el sábado, según la organización Christian Aid Ministries.

“El grupo de dieciséis ciudadanos estadounidenses y uno canadiense incluye a cinco hombres, siete mujeres y cinco niños“, dice un comunicado emitido por la organización con sede en Ohio el domingo.

“Estamos buscando la dirección de Dios para una resolución, y las autoridades están buscando maneras de ayudar“, señala.

Se está llevando a cabo una investigación, según una fuente de las fuerzas de seguridad de Haití, que atribuyó el secuestro a miembros de bandas locales.

Las autoridades haitianas están en contacto con el Departamento de Estado de EE.UU. sobre el secuestro, dijo el ministro de Asuntos Exteriores del país, Claude Joseph, a CNN.

Los misioneros viajaban en vehículo el sábado hacia Titanyen, al norte de la capital, Puerto Príncipe, tras visitar un orfanato en la zona de Croix des Bouquets. Fueron secuestrados en el trayecto entre ambos lugares.

Uno de los misioneros secuestrados, un ciudadano estadounidense, publicó una petición de ayuda en un grupo de WhatsApp mientras se producía el secuestro, informó The Washington Post, citando a una persona familiarizada con el secuestro que habló bajo condición de anonimato.

“¡Por favor, recen por nosotros! Nos tienen como rehenes, han secuestrado a nuestro conductor. Recen, recen, recen. No sabemos a dónde nos llevan”, decía el mensaje.

No está claro si el mensaje era un video o un texto enviado al grupo de WhatsApp, y no hay información sobre el propio grupo de WhatsApp en el artículo de The Washington Post.

CNN no puede verificar de forma independiente la autenticidad de este mensaje o del reporte.

Autoridades trabajan para saber la ubicación de los misioneros en Haití

Un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos dijo a última hora del sábado que estaba al tanto de los informes.

“El bienestar y la seguridad de los ciudadanos estadounidenses en el extranjero es una de las principales prioridades del Departamento de Estado. Estamos al tanto de estos informes y no tenemos nada más que ofrecer en este momento”, dijo el portavoz.

Según un alto funcionario estadounidense familiarizado con la situación, Estados Unidos desconoce la ubicación actual de los misioneros secuestrados. El FBI y los funcionarios del Departamento de Estado están trabajando sin descanso para asegurar la liberación de los estadounidenses, señaló el funcionario.

Los funcionarios canadienses también están trabajando con las autoridades locales y las “ONGs implicadas” para recabar información, dijo una portavoz de Global Affairs Canada a CNN.

CNN se puso en contacto con el Ministerio de Justicia y la Policía Nacional de Haití, pero aún no han hecho comentarios.

El sindicato transportista convoca una huelga

Los secuestros se han disparado en Haití a lo largo de 2021, con un aumento de casi el 300% desde julio.

Desde enero se han producido al menos 628 secuestros, de los cuales 29 son de extranjeros, según datos publicados a principios de este mes por el Centro de Análisis e Investigación en Derechos Humanos, una organización sin ánimo de lucro con sede en Puerto Príncipe.

Un sindicato de transporte haitiano, la Asociación de Propietarios y Conductores de Haití (APCH), convocó una huelga indefinida a partir del lunes para protestar por el aumento de los secuestros, entre otras cuestiones, en Haití, según informó el grupo a CNN.

El viernes, el grupo llamó a todos los sectores a unirse a la huelga, ya que el número de secuestros sigue aumentando en Haití.

“Pedimos al gobierno que ponga fin a los secuestros y nos proporcione seguridad o que dimita inmediatamente. Somos las mayores víctimas; el sector del transporte es un objetivo fácil para los secuestradores de todo el país”, declaró Méhu Changeux, presidente de la APCH, a CNN el domingo.

“Hemos perdido a muchos miembros a causa de la inseguridad y decenas de miembros han sido secuestrados. La última tragedia del secuestro de los misioneros estadounidenses demuestra que nadie está a salvo en este país. Lucharemos por nuestras vidas y por nuestro futuro. Hacemos un llamado a todos los sectores para que se unan a la lucha, no esperen a que les toque ser secuestrados por estas bandas. Somos rehenes en nuestro propio país”, dijo Changeux.

El llamado a la huelga se produjo justo antes de que se denunciara el secuestro de los misioneros por parte de los pandilleros en Haití.

Año turbulento

El viernes, el Consejo de Seguridad de la ONU votó a favor de ampliar el mandato de la misión de la ONU en Haití por nueve meses, hasta el 15 de julio de 2022.

En la reunión del Consejo de Seguridad del viernes, la embajadora de EE.UU. ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, dijo: “Como todos sabemos, el año pasado ha sido especialmente turbulento en Haití. Al renovar el mandato de la BINUH (la misión de la ONU en Haití), hemos contribuido a garantizar que la ONU pueda continuar con sus esfuerzos vitales para apoyar las instituciones democráticas y la planificación de las elecciones, reforzar el Estado de derecho y promover la estabilidad”.

El ministro de Asuntos Exteriores de Haití, Claude Joseph, había instado al Consejo de Seguridad de la ONU a principios de este mes a reforzar el mandato de la misión de la ONU para ayudar a garantizar la seguridad y la protección de los civiles, según un comunicado de prensa de la ONU.

“Estas son las legítimas expectativas del pueblo que ya ha sufrido bastante la violencia de las bandas, los secuestros y la delincuencia generalizada”, dijo Joseph.