Misil iraní impacta edificio en Dimona, ciudad vinculada a instalaciones nucleares de Israel

La emisora estatal iraní IRIB TV señaló que el ataque contra Dimona tenía como objetivo instalaciones nucleares y que se produjo en respuesta al operativo previo de Israel contra la planta nuclear de Natanz.

(CNN) —Un misil balístico iraní impactó en un edificio en la ciudad de Dimona, en el sur de Israel, la tarde del sábado, según los Servicios de Bomberos y Rescate, causando heridas a varias personas mientras los bomberos combatían un incendio en uno de los varios puntos afectados tras el ataque. Un portavoz de los Servicios de Bomberos y Rescate indicó que el misil destruyó un edificio de un solo piso en Dimona.

Un video dramático compartido en redes sociales por los Servicios de Bomberos y Rescate muestra el misil descendiendo desde el cielo hacia el centro de la ciudad, seguido de una fuerte explosión.

Dimona alberga el programa nuclear de Israel. Varias rondas de sirenas alertaron sobre misiles entrantes en la ciudad durante la tarde del sábado.

La emisora nacional iraní IRIB TV afirmó que el ataque a Dimona tenía como objetivo instalaciones nucleares y que se produjo en respuesta al ataque previo de Israel contra Natanz, sede de una instalación nuclear iraní.

United Hatzalah, uno de los servicios de emergencia de Israel, informó que estaban atendiendo a “varios heridos en múltiples escenas” de la zona, la mayoría con lesiones leves. Magen David Adom (MDA), otro servicio de emergencia, indicó que estaban atendiendo a unas 20 personas, incluido un niño de 10 años que sufrió heridas moderadas por metralla.

Ataque iraní a Dimona demuestra “mando y control efectivo”, dice principal experto israelí en Irán

El ataque con misiles iraní contra la ciudad de Dimona, en el sur de Israel, demuestra que Teherán mantiene un “mando y control efectivo”, aseguró uno de los principales expertos israelíes en Irán.

Danny Citrinowicz, investigador senior sobre Irán en el Instituto de Estudios de Seguridad Nacional de Israel, señaló que el ataque del sábado por la noche a Dimona, sede del programa nuclear israelí, forma parte de un patrón de gestión de la escalada.

“El ataque iraní a Dimona y a la refinería de Haifa, tras el ataque israelí al yacimiento de gas South Pars, pone de manifiesto un patrón claro y consistente: la escalada es manejada mediante señales deliberadas”, escribió Citrinowicz en redes sociales. Según el experto, la decisión de atacar Dimona refleja “un mando y control efectivo, con una guía estratégica que se traduce en una ejecución operativa precisa a nivel táctico”.

La emisora estatal de Irán indicó que el ataque a Dimona fue en respuesta a lo que Teherán calificó como un ataque de Estados Unidos e Israel contra la planta nuclear de Natanz. El ejército israelí aseguró que no tiene conocimiento de un ataque reciente en Natanz. Estados Unidos llevó a cabo un ataque en Natanz durante la guerra de 12 días en junio.

Israel ha afirmado en repetidas ocasiones que está desmantelando el mando y control de Irán al eliminar a sus líderes, dificultando que el ejército funcione de manera coherente. Pero Citrinowicz subrayó: “No se trata de una represalia aleatoria. Es una disuasión estructurada, diseñada para influir en el comportamiento y generar costos”.

Por Dana Karni y Oren Liebermann.