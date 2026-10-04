Minuto a minuto: Revisa acá los resultados de las elecciones generales de Brasil 2026

Este domingo se están llevando a cabo las elecciones generales de Brasil donde se elegirá a un nuevo Presidente, así como también se renovarán los principales cargos del Parlamento carioca.
Revisa acá los resultados de Brasil minuto a minuto:
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