Radio CNN

Minuto a minuto: Revisa acá los resultados de las elecciones generales de Brasil 2026

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Este domingo se están llevando a cabo las elecciones generales de Brasil donde se elegirá a un nuevo Presidente, así como también se renovarán los principales cargos del Parlamento carioca.

Revisa acá los resultados de Brasil minuto a minuto:

 

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