Ministro de Defensa de Israel: cualquier nuevo líder nombrado por Irán “será un objetivo inequívoco”

(CNN) – Cualquier nuevo líder designado por los clérigos gobernantes de Irán sería “un objetivo inequívoco para la eliminación”, advirtió Israel el miércoles, mientras altos funcionarios iraníes se reúnen para elegir a un sucesor del fallecido ayatolá Alí Jamenei.

“Cualquier líder designado por el régimen terrorista iraní será un objetivo inequívoco para la eliminación; el primer ministro y yo hemos instruido a las FDI para que se preparen y actúen por todos los medios necesarios para llevar a cabo la misión como parte integral de los objetivos de la Operación ‘Rugido del León’”, dijo el ministro de Defensa israelí, Israel Katz.

“No importa cómo se llame ni dónde se esconda”, dijo Katz.

“Continuaremos actuando con toda la fuerza, junto con nuestros socios estadounidenses, para desmantelar las capacidades del régimen y crear las condiciones para que el pueblo iraní lo derroque y lo reemplace”.

Un organismo electo de altos clérigos se ha estado reuniendo virtualmente para seleccionar a un nuevo líder supremo después de que Jamenei muriera en los ataques iniciales de EE.UU. e Israel el sábado. Jamenei no dejó un sucesor declarado oficialmente.

Tanto Israel como Estados Unidos han afirmado que sus ataques crearían las condiciones para que el pueblo iraní establezca un Gobierno democrático y restaure la paz en la región. Al mismo tiempo, el presidente de EE.UU., Donald Trump, ha planteado un resultado similar al de Venezuela, donde las fuerzas estadounidenses capturaron al presidente pero dejaron gran parte de la administración en su lugar.

Por Jessie Yeung y Eugenia Yosef.