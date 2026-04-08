Milicia proiraní en Irak amenaza con “disciplinar” a Israel tras mortales ataques en Líbano

(CNN) – Una milicia iraquí respaldada por Irán amenazó este miércoles con renovar sus acciones contra Israel, en medio de la frágil tregua de dos semanas acordada entre Estados Unidos y la República Islámica.

El líder de Harakat Hezbollah al-Nujaba, Akram al-Kaabi, condenó la “imprudencia” de Israel y aseguró que “el Frente de Resistencia regresará para disciplinarlo con fuerza” , tras los bombardeos israelíes que dejaron al menos 112 muertos en Líbano, según las autoridades libanesas.

Contexto de tensión tras el alto al fuego

El comunicado de la milicia, que forma parte de una red de grupos armados alineados con Irán conocida como la “Resistencia Islámica”, acusó a Israel de violar rutinariamente los acuerdos y actuar con “traición, mentiras y engaño”. Al-Kaabi advirtió que Israel “se arrepentirá de esta traición” , aunque no especificó qué tipo de acciones tomará ni cuándo.

Las amenazas ocurren horas después de que Trump aceptara un cese al fuego temporal con Irán, pero los ataques israelíes en Líbano —que el mandatario estadounidense calificó como una “escaramuza aparte” — continúan elevando la tensión en la región. La milicia no detalló si sus acciones afectarían el frágil acuerdo.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​