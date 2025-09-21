Miles de brasileños protestan contra proyecto de ley que pretende dar amnistía a Bolsonaro y otros colaboradores

La protesta, respaldada por destacados artistas como Caetano Veloso, Anitta y Wagner Moura, surge tras avances legislativos que podrían blindar a legisladores y exculpar a responsables del intento de golpe de Estado.

En medio de un clima de alta tensión política, miles de ciudadanos brasileños salieron a las calles este domingo en todo el país para manifestarse contra un proyecto de ley que podría conceder amnistía al expresidente Jair Bolsonaro, a sus colaboradores más cercanos y a simpatizantes involucrados en el intento de golpe de Estado ocurrido en enero de 2023.

Las movilizaciones se registraron de forma simultánea en los 26 estados y en el Distrito Federal, y contaron con el respaldo y liderazgo de importantes figuras del mundo artístico y cultural, como los músicos Caetano Veloso, Gilberto Gil y Chico Buarque, quienes encabezaron una multitudinaria concentración en Copacabana, Río de Janeiro, recogió AP.

Una respuesta ciudadana ante el avance legislativo

Las protestas fueron convocadas tras la aprobación, por parte de la Cámara de Diputados, de una enmienda constitucional que podría blindar a legisladores frente a investigaciones penales.

Poco después, la misma cámara votó para acelerar la tramitación de un proyecto impulsado por la derecha que abriría la puerta a la amnistía para Bolsonaro y otros implicados en los disturbios del año pasado.

Esta serie de decisiones provocó una ola de indignación en diversos sectores de la sociedad civil, que denuncian un intento de garantizar impunidad a los responsables del ataque a la democracia brasileña.

Además de los históricos músicos de la resistencia a la dictadura, otras celebridades se sumaron a las protestas. La cantante Anitta, en un mensaje difundido por Instagram, instó a la ciudadanía a exigir responsabilidad: “El pueblo construye la política del país. Tenemos el derecho y el deber de exigir que nuestros representantes trabajen por el bien colectivo”.

Desde Salvador, el actor Wagner Moura participó en la jornada y declaró: “Este es un momento extraordinario para la democracia brasileña, un ejemplo para el mundo”.

También se hicieron presentes ciudadanos de a pie, como Dulce Oliveira, profesora de 53 años que marchó en Brasilia: “Ellos están ahí para representar nuestras necesidades, no las suyas. Por eso estamos en la calle”.

Bolsonaro, condenado por intentar revertir su derrota

El expresidente Bolsonaro fue sentenciado el pasado 11 de septiembre a 27 años y tres meses de cárcel por intentar mantenerse en el poder luego de perder las elecciones de 2022.

Es el primer exmandatario en la historia de Brasil condenado por tratar de revertir un proceso electoral. Aunque la sentencia ya fue dictada, Bolsonaro niega haber cometido cualquier delito.

Las protestas ocurren en un país visiblemente polarizado. Si bien la mayoría apoya la condena al exmandatario, una parte importante de la población continúa respaldándolo.

Según una encuesta de Datafolha publicada el 16 de septiembre, el 50 % de los brasileños cree que Bolsonaro debería cumplir su condena en prisión, mientras que el 43 % se opone.

Días antes de su condena, el 7 de septiembre, miles de sus seguidores realizaron manifestaciones en su defensa en varias ciudades del país, en lo que evidenció la fuerza que aún conserva su base política.