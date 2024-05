El presidente de Argentina, Javier Milei, destacó tener un buen diálogo con el presidente Gabriel Boric, indicando que para ambos lo más importante es el bienestar de los habitantes de sus respectivos países.

¿Qué pasó?

En entrevista con El Mercurio, el mandatario dijo tener una buena relación con su par chileno, pese a las diferencias ideológicas. Por otro lado, aseguró que el ajuste económico que ha implementado en el territorio trasandino para enfrentar la crisis es “el más grande de la humanidad”, e indicó que el gran paro que fue convocado esta semana por centrales sindicales fracasó.

Junto a ello, Milei reiteró la intención de su administración para que Galvarino Apablaza, acusado por el asesinato del senador de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Jaime Guzmán, sea extradito. También dijo que no tiene un ánimo conflictivo respecto a la posibilidad de convergencia con Chile en la Antártica.

“El ajuste más grande en la historia de la humanidad”

En primera instancia, el presidente Milei abordó con el medio citado la situación económica del país, sumado en contingencia al masivo paro que ocurrió esta semana. En ese sentido, aseguró que la movilización “fue un fracaso rotundo. A pesar de que lograron sumar en las filas sindicales que protestan al transporte, con lo cual le impiden a la gente ir a trabajar, a pesar de ello, la gente salió. De hecho, cerca del 70% estaba en contra del paro“.

En ese sentido, el mandatario aseguró que el paro es una medida violenta, que “no tiene nada que ver con un reclamo sindical. Es directamente una acción política en contra del gobierno. Miren lo curioso: el 64% de los paros que se han efectuado en Argentina han sido en contra de gobiernos no peronistas. Así es que a mí esto no me sorprende”.

Respecto a la situación económica del país, Milei recalcó que, como administración, han alcanzado el equilibrio financiero al mes de gestión presidencial, “con lo cual hicimos el ajuste por el equivalente de cinco puntos del PBI en un mes”.

“Esto no solo es el más grande de la historia argentina, sino que es el más grande en la historia de la humanidad. No existe un registro de que alguien haya hecho semejante ajuste en esa cantidad de tiempo”, aseguró.

Relación con el presidente Boric y Chile

Consultado sobre su relación con Chile, y en especial con el presidente Gabriel Boric, el mandatario argentino destacó al medio citado que ve una situación “muy interesante”.

“Cuando ganamos las elecciones, el presidente Boric me llamó y aun reconociendo nuestras discrepancias ideológicas, ambos señalamos que lo más importante era el bienestar de los habitantes de nuestros países”, comentó

Esto no es algo menor, ya que los dos entienden que ese diálogo está por encima de las preferencias que puedan tener en términos ideológicos, aseguró. “A mí los argentinos me votaron para resolver el problemas, no para hacer una disputa ideológica en el barrio”, añadió.

Bajo ese punto, también se le consultó respecto a la intención de ayudar en la gestión para extraditar a Galvarino Apablaza, tal como lo mencionó la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich. “Creemos que la ley está para cumplirse y nos vamos a pegar estrictamente, digamos, a la ley. Somos un gobierno, que decimos ‘el que las hace, las paga’”, respondió.

Finalmente, Milei se refirió a la posibilidad de convergencia con Chile en la Antártica. Esto luego de algunas disputas que han surgido, después de que desde el país trasandino se publicaron mapas sobre territorio antártico, que ha sido cuestionado por parte de Cancillería.

“En principio no buscamos conflicto con nadie, porque es parte de nuestra lógica, creemos en el principio de no agresión, entonces nosotros no tenemos un ánimo, digamos, confrontativo”, indicó.