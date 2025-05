Mike Waltz dejó su puesto como asesor de seguridad nacional de Donald Trump

Su salida se dio en medio de cuestionamientos, luego de que agregara al editor de The Atlantic a un chat de Signal donde se compartía información sobre ataques militares.

(CNN) – El presidente Donald Trump dijo hoy que nominará a Mike Waltz para servir como embajador ante las Naciones Unidas, dejando atrás su rol como asesor de seguridad nacional.

La reestructuración se produce tras informes generalizados de que Trump planeaba destituirlo de su puesto de seguridad nacional ese mismo día. Un funcionario de la Casa Blanca declaró posteriormente a CNN que Trump informó a Waltz sobre los cambios esta mañana.

Waltz ha estado en terreno inestable y perdió la mayor parte de su influencia en el Ala Oeste después de que inadvertidamente agregó al editor en jefe de The Atlantic a un chat grupal sobre los ataques militares en marzo.

Esto es lo que pasó:

Cómo llegamos a esta situación: El puesto de Waltz ha estado en el limbo desde que se le comunicó a principios de esta semana que su periodo al frente del Consejo de Seguridad Nacional había llegado a su fin, según una fuente familiarizada con lo sucedido. Tras la publicación del informe de Signal, Trump lo apoyó en aquel momento, pero la posición de Waltz nunca se recuperó del todo, según cuatro fuentes.

Rubio asume el cargo: Marco Rub io se desempeñará como secretario de Estado y asesor interino de seguridad nacional, según anunció Trump en una publicación en Truth Social. La portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce, expresó su confianza en que Rubio podría desempeñar ambos cargos y afirmó que el exsenador tenía una estrecha relación de trabajo con Trump.

Comentarios de Trump en el Jardín de las Rosas: Trump no mencionó a Waltz durante su discurso en el Jardín de las Rosas hoy. Sin embargo, sí elogió a otros miembros de su gabinete, empezando por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien también participó en las conversaciones de Signal. Hegseth cuenta con mayor apoyo fuera de la administración dentro del movimiento MAGA que Waltz, quien era visto con profunda desconfianza entre las bases.

Reacción: Waltz declaró en una publicación en X que se sentía “profundamente honrado” de seguir sirviendo a Trump y al país.

Anteriormente, los demócratas en el Capitolio reaccionaron en gran medida a la esperada destitución de Waltz afirmando que Trump estaba despidiendo al funcionario de seguridad nacional equivocado. Creían que Hegseth merecía aún más la destitución después de que hablara sobre objetivos de bombardeo en Yemen en el chat de Signal.

Historial de Trump: Trump tuvo tres asesores de seguridad nacional durante su primera administración. Su primer asesor, Michael Flynn, solo estuvo en el cargo 25 días. Su sustituto, HR McMaster, pudo durar más tiempo en el cargo, más de 13 meses. Trump anunció entonces a John Bolton para el puesto, quien dejó el cargo aproximadamente un año después, seguido por Robert O’Brien.

Elise Hammond, Kaitlan Collins, Kit Maher, Alison Main, Manu Raju, Casey Riddle, Jeff Zeleny, Fadel Allassan, Donald Judd, Jennifer Hansler y Simone Pathe de CNN contribuyeron a esta publicación.

Waltz fue captado en una foto en la que aparecía navegando por la aplicación Signal durante la reunión del Gabinete de ayer

El asesor de seguridad nacional destituido, Mike Waltz, fue captado en una fotografía de la reunión del Gabinete de ayer, aparentemente navegando por Signal, la aplicación de mensajería encriptada en la que inadvertidamente agregó a un periodista a un chat en el que altos funcionarios de la administración estaban discutiendo planes de ataque militar.

En la foto de Evelyn Hockstein, fotógrafa de Reuters, Waltz —quien fue destituido hoy como asesor de seguridad nacional— parece estar revisando mensajes, incluyendo los del vicepresidente J.D. Vance, el secretario de Estado Marco Rubio, el enviado Steve Witkoff y la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard. Trump anunció hoy la nominación de Waltz como embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas y el nombramiento de Rubio como asesor interino de seguridad nacional.

Jeffrey Goldberg, de The Atlantic, reveló en marzo que Waltz lo había agregado al chat de Signal en el que el gabinete de Trump envió planes operativos detallados y otra información probablemente altamente clasificada sobre los ataques militares estadounidenses en Yemen.

La semana pasada, al ser presionado sobre lo que aprendió del episodio, Trump declaró a The Atlantic: «Creo que aprendimos: Quizás no usen Signal, ¿de acuerdo? Si quieren saber la verdad, francamente les diría a estas personas que no usen Signal, aunque mucha gente lo ha usado. Pero sea lo que sea, quien lo tenga, quien sea su dueño, no querría usarlo».

Pero Trump también ha restado importancia al asunto. Al preguntársele el fin de semana pasado si aún confiaba en el secretario de Defensa, Pete Hegseth, tras informarse de que este usó la aplicación para compartir planes detallados sobre la operación militar en una conversación adicional con su esposa, su abogado y su hermano, Trump respondió: «No considero que Signal sea importante. Creo que son noticias falsas, la verdad. No lo considero importante».