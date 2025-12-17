México dice que podría ser “punto de negociación y encuentro” para evitar un conflicto entre EE.UU. y Venezuela

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, también hizo un llamado a la ONU a que “asuma su papel para evitar cualquier derramamiento de sangre y que se busque siempre la solución pacífica de los conflictos”.

(CNN Español) — La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo este miércoles que su país y los demás que integran América Latina podrían buscar un diálogo que evite “cualquier conflicto en la región”, en medio de la escalada en las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela.

Asimismo, la mandataria comentó que, si las partes involucradas en el diálogo así lo deciden, México podría ser “punto de negociación y reunión” en estas posibles conversaciones.

“Nosotros siempre podemos estar como un punto de negociación y de reunión, si así lo consideran las partes, tendrían que proponernos, y si no pues buscar mediadores que permitan evitar cualquier conflicto en la región”, declaró Sheinbaum en su conferencia matutina.

EE.UU. lleva meses ejerciendo una campaña de presión contra Venezuela, que ha incluido el traslado de miles de tropas y portaviones al Caribe, además de ataques contra supuestos barcos narcotraficantes y reiteradas amenazas contra el presidente del país sudamericano, Nicolás Maduro.

Sin embargo, las tensiones escalaron aún en las últimas horas luego de la declaración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ordenó el martes un “bloqueo total y completo” a los petroleros sancionados que llegan y salen de Venezuela.

Combinada con la amenaza de Trump de ataques terrestres en suelo venezolano, la medida del martes aumentó la presión sobre Venezuela al atacar su fuente vital de ingresos, que ya se encontraba bajo presión tras nuevas sanciones al sector petrolero anteriormente este año y la incautación la semana pasada de un petrolero lleno de crudo venezolano.

Por su parte, el Gobierno de Venezuela rechazó el martes el bloqueo a petroleros sancionados anunciado por Trump, y dijo que se trataba de una “amenaza grotesca”. En un comunicado oficial, Caracas aseguró que Estados Unidos estaba “violando el derecho internacional, el libre comercio y la libre navegabilidad”, y que esto era una “amenaza temeraria y grave” contra Venezuela. Mientras tanto, este miércoles, en un mensaje televisado, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, describió las declaraciones de Trump respecto al bloqueo de petroleros como “muy prepotentes, muy arrogantes, muy supremacistas”. En ese mismo mensaje, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, manifestó “total y absoluto repudio” al anuncio del presidente de EE.UU.

Sobre la orden de Trump de bloquear petroleros sancionados que llegan y salen de Venezuela, Sheinbaum reiteró que México siempre se mantendrá neutral en problemáticas internacionales y mostró su descontento hacia las intenciones de intervención internacional.

“Por la declaración de ayer del presidente Trump y la situación en Venezuela, reiteramos la posición de México, acorde con la Constitución, de no intervención, no injerencia extranjera, autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de las controversias. Llamamos a que en cualquier controversia internacional se utilice el diálogo y la paz, y no a la intervención”, dijo la presidenta.

Sheinbaum añadió que, “más allá de las opiniones sobre el régimen de Venezuela, sobre la presidencia de Maduro”, la posición de cualquier presidente México siempre debe ser la de no intervención extranjera, pues así lo dicta la Constitución mexicana en su artículo 40.

Finalmente, la presidenta hizo un llamado a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que asuma su papel como interventor de la paz.

“Un llamado a Naciones Unidas: que asuma su papel. No se le ha visto. Que asuma su rol para evitar cualquier derramamiento de sangre y que se busque siempre la solución pacífica de los conflictos”, indicó Sheinbaum.

También el martes, en medio de las declaraciones de EE.UU. y Venezuela sobre el bloqueo de petroleros sancionados, el jefe de derechos humanos de la ONU, Volker Türk, habló sobre la intensificación de la “represión” en Venezuela contra las libertades de las personas, desde trabajadores hasta políticos de la oposición.

Türk aseguró que la situación de derechos humanos en Venezuela “no ha mejorado” desde su último informe en junio. El funcionario de la ONU no se refirió a las tensiones actuales entre EE.UU. y Venezuela.

La semana pasada, la Misión de determinación de hechos sobre Venezuela de la ONU señaló a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) como presunta responsable de violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en el marco de protestas sociales registradas en el país sudamericano desde 2014. Previamente, el Gobierno de Venezuela ha rechazado los señalamientos de que fuerzas de seguridad hayan cometido abusos en el marco de protestas sociales. En el informe de esta misión tampoco se habló de las tensiones EE.UU.-Venezuela.

Previamente, a finales de octubre, Türk dijo que los ataques militares de EE.UU. contra presuntas embarcaciones narcotraficantes en el mar Caribe y el océano Pacífico oriental son “inaceptables” y deben cesar. En lo que pareció ser la primera condena de este tipo de una organización de la ONU sobre estos hechos, Türk pidió una investigación sobre los ataques.

En tanto, a principios de diciembre, expertos de la ONU expresaron su preocupación por la campaña de presión de EE.UU. contra Venezuela.

“Las medidas unilaterales que interfieren con el dominio territorial de un Estado, incluido su espacio aéreo, corren el riesgo de perturbar completamente la estabilidad de la región y están perjudicando gravemente la economía de Venezuela”, declararon los expertos.

