Meteoritos encontrados en el Sahara podrían provenir de Mercurio: Serían los primeros fragmentos identificados de ese planeta

Mercurio, el planeta rocoso menos estudiado y más misterioso del sistema solar, se encuentra tan cerca del Sol que su exploración resulta difícil incluso para las sondas.

(CNN) — Investigadores sospechan que dos meteoritos hallados en el desierto del Sahara en 2023 podrían provenir originalmente de Mercurio, lo que los convertiría en los primeros fragmentos identificados del planeta más interior del sistema solar.

Mercurio, el planeta rocoso menos estudiado y más misterioso del sistema solar, se encuentra tan cerca del Sol que su exploración resulta difícil incluso para las sondas.

Solo dos naves espaciales no tripuladas lo han visitado hasta la fecha: la Mariner 10, lanzada en 1973, y la MESSENGER, lanzada en 2004. Una tercera, BepiColombo, está en camino y se prevé que entre en órbita alrededor del planeta a finales de 2026.

Los científicos conocen poco sobre la geología y la composición de Mercurio, y nunca han podido estudiar un fragmento del planeta que haya aterrizado en la Tierra como meteorito. En contraste, existen más de 1.100 muestras conocidas de la Luna y Marte en la base de datos de la Sociedad Meteorítica, organización que cataloga todos los meteoritos conocidos.

El hallazgo

Estos 1.100 meteoritos se originaron como fragmentos lanzados desde las superficies de la Luna y Marte durante impactos de asteroides antes de llegar a la Tierra tras un viaje espacial.

No es probable que todos los planetas expulsen fragmentos de sí mismos hacia la Tierra durante las colisiones. Aunque Venus está más cerca de nosotros que Marte, su mayor atracción gravitatoria y su densa atmósfera podrían impedir el lanzamiento de restos de impacto. Sin embargo, algunos astrónomos creen que Mercurio debería ser capaz de generar meteoros.

“Basándonos en la cantidad de meteoritos lunares y marcianos, deberíamos tener alrededor de 10 meteoritos de Mercurio, según el modelado dinámico”, afirmó Ben Rider-Stokes, investigador postdoctoral en meteoritos acondriticos en la Open University del Reino Unido y autor principal de un estudio sobre los meteoritos del Sahara, publicado en junio en la revista Icarus.

“Sin embargo, Mercurio está mucho más cerca del Sol, por lo que cualquier objeto expulsado de Mercurio también debe escapar de la gravedad solar para llegar hasta nosotros. Es dinámicamente posible, solo que mucho más difícil. Nadie ha identificado con certeza un meteorito de Mercurio hasta el momento”, afirmó, añadiendo que, hasta la fecha, ninguna misión ha sido capaz de traer muestras físicas del planeta.

Si se confirmara que los dos meteoritos encontrados en 2023 —llamados Northwest Africa 15915 (NWA 15915) y Ksar Ghilane 022 (KG 022)— provienen de Mercurio, supondrían un gran avance para la comprensión científica del planeta, según Rider-Stokes. Sin embargo, él y sus coautores son los primeros en advertir sobre algunas inconsistencias en la correspondencia de esas rocas espaciales con lo que los científicos saben sobre Mercurio.

La más importante es que los fragmentos parecen haberse formado unos 500 millones de años antes que la propia superficie de Mercurio. Sin embargo, según Rider-Stokes, este hallazgo podría basarse en estimaciones inexactas, lo que hace improbable una evaluación concluyente. “Hasta que no recuperemos material de Mercurio ni visitemos la superficie”, afirmó, “será muy difícil probar o refutar con certeza el origen mercuriano de estas muestras”.

Sin embargo, existen algunas pistas compositivas que sugieren que los meteoritos podrían tener un vínculo con el planeta más cercano al Sol.

Indicios de orígenes mercurianos

No es la primera vez que se asocian meteoritos conocidos con Mercurio. El mejor candidato anterior, por el interés que despertó en los astrónomos, era un fragmento llamado África Noroccidental (NWA) 7325, que supuestamente se encontró en el sur de Marruecos a principios de 2012.

Rider-Stokes indicó que este fue el primer meteorito potencialmente asociado con Mercurio: “Recibió mucha atención. Mucha gente se entusiasmó bastante”. Sin embargo, análisis posteriores mostraron una riqueza en cromo que contradice la composición superficial prevista de Mercurio.

Más recientemente, los astrónomos han sugerido que una clase de meteoritos llamados aubritas —procedentes de un pequeño meteorito que cayó en 1836 en Aubres, Francia— podría provenir del manto de Mercurio, la capa bajo la superficie.

Sin embargo, estos meteoritos carecen de compatibilidad química con lo que los astrónomos conocen sobre la superficie del planeta, afirmó Rider-Stokes. “Eso es lo emocionante de las muestras que estudiamos: poseen la química ideal para ser representativas de Mercurio”, añadió.

La mayor parte del conocimiento sobre la superficie y la composición de Mercurio proviene de la sonda MESSENGER de la NASA, que evaluó la composición de la corteza del planeta desde su órbita.

Los dos meteoritos del estudio, que Rider-Stokes analizó con varios instrumentos, incluido un microscopio electrónico, contienen olivino y piroxeno, dos minerales pobres en hierro cuya presencia en Mercurio fue confirmada por la sonda MESSENGER.

El nuevo análisis también reveló una ausencia total de hierro en las muestras de rocas espaciales, lo cual concuerda con las suposiciones de los científicos sobre la superficie del planeta. Sin embargo, los meteoritos contenían solo trazas de plagioclasa, un mineral que se cree predomina en la superficie de Mercurio.

Sin embargo, el mayor punto de incertidumbre sigue siendo la edad de los meteoritos. “Tienen unos 4.500 millones de años”, afirmó Rider-Stokes, “y la mayor parte de la superficie de Mercurio tiene solo unos 4.000 millones de años, por lo que hay una diferencia de 500 millones de años”.

Sin embargo, cree que esta discrepancia no es suficiente para descartar un origen mercuriano, debido a la limitada fiabilidad de los datos de MESSENGER, que también se han utilizado para estimar la edad de la capa superficial de Mercurio.

“Estas estimaciones se basan en modelos de cráteres de impacto y no en datación absoluta, por lo que podrían no ser del todo precisas”, explicó Rider-Stokes. “Esto no significa que estas muestras no sean buenos análogos de áreas regionales de la superficie de Mercurio, o de la corteza mercuriana temprana, que no es visible en la superficie moderna de Mercurio”.

Con instrumentos más modernos disponibles, BepiColombo, la sonda de la Agencia Espacial Europea que comenzará a estudiar Mercurio a principios de 2027, podría responder a antiguas preguntas sobre el planeta, como dónde se formó y si contiene agua.

Contar con material confirmado proveniente de otros cuerpos planetarios ayuda a los astrónomos a comprender la naturaleza de los componentes básicos del sistema solar primitivo, afirmó Rider-Stokes, e identificar fragmentos de Mercurio sería especialmente crucial, ya que una misión para recolectar muestras del planeta más cercano al Sol y traerlas de regreso sería extremadamente difícil y costosa.

Pistas sobre la formación de planetas

Sean Solomon, investigador principal de la misión MESSENGER de la NASA a Mercurio, dijo en un correo electrónico que cree que los dos meteoritos descritos en el artículo reciente probablemente no se originaron en Mercurio. Solomon, investigador principal adjunto de la Universidad de Columbia en la ciudad de Nueva York, no participó en el estudio.

La principal razón que Solomon citó para sustentar sus dudas es que los meteoritos se formaron mucho antes de lo que indican las mejores estimaciones sobre la edad de las rocas que se encuentran actualmente en la superficie de Mercurio.

Pero afirmó que cree que las muestras aún conservan valor para la investigación.

“Sin embargo, los dos meteoritos comparten muchas características geoquímicas con los materiales de la superficie de Mercurio, incluyendo poco o nada de hierro… y la presencia de minerales ricos en azufre”, añadió.

“Se ha interpretado que estas características químicas indican que Mercurio se formó a partir de materiales precursores mucho más reducidos químicamente que los que formaron la Tierra y los demás planetas interiores. Es posible que aún queden restos de materiales precursores de Mercurio entre los cuerpos progenitores de los meteoritos en algún lugar del sistema solar interior, por lo que la posibilidad de que estos dos meteoritos muestren dichos materiales justifica estudios adicionales”.

Solomon también señaló que fue difícil persuadir a la comunidad científica planetaria de que existían muestras de Marte en las colecciones de meteoritos, y que fue necesaria una coincidencia precisa de su composición química con los datos sobre la superficie de Marte obtenidos por las sondas Viking para convencer a los investigadores de realizar un estudio más detallado.

Los meteoritos lunares tampoco fueron ampliamente reconocidos como parte de las colecciones de meteoritos hasta después de que se demostrara la existencia de meteoritos marcianos en la década de 1980, añadió, a pesar de que las misiones Apolo y Luna habían devuelto abundantes muestras de materiales lunares más de una década antes.

Una vez que se confirme que las muestras provienen de un cuerpo planetario, afirmó Solomon, pueden proporcionar información crucial, no disponible mediante teledetección desde una nave espacial en órbita, sobre la cronología de procesos geológicos clave, la historia de la fusión interna del cuerpo y pistas sobre la formación de planetas y los procesos iniciales del sistema solar.

Rider-Stokes planea continuar el debate sobre estos meteoritos en la reunión anual de la Sociedad Meteorítica, que se celebra en Perth esta semana. “Voy a comentar mis hallazgos con otros académicos de todo el mundo”, afirmó.

“Por el momento, no podemos demostrar definitivamente que no provienen de Mercurio, así que hasta que eso se haga, creo que estas muestras seguirán siendo un tema importante de debate en la comunidad científica planetaria”.