Merz y Rubio coinciden en Múnich: “El viejo orden mundial ya no existe” y marcan el fin de una era en las relaciones transatlánticas

13.02.2026 / 15:35

El líder alemán Friedrich Merz advirtió que "se ha abierto una brecha" entre Europa y EE.UU., mientras el secretario de Estado Marco Rubio declaró que "el viejo mundo se ha ido", en un diagnóstico compartido pero con enfoques opuestos sobre el futuro de la alianza.

(CNN) – La Conferencia de Seguridad de Múnich evidenció este viernes la creciente distancia entre Estados Unidos y Europa. El canciller alemán, Friedrich Merz, sentenció que “el orden mundial internacional ya no existe” y que “la libertad de Europa ya no está garantizada” ante el avance de potencias que ignoran las normas internacionales.

En un discurso que respondió implícitamente al vicepresidente JD Vance —quien en 2025 criticó a los europeos por suprimir la libertad de expresión—, Merz afirmó que “la batalla de culturas del MAGA no es la nuestra” y defendió el libre comercio, los acuerdos climáticos y la OMS, políticas que la administración Trump ha abandonado.

Tensiones transatlánticas en el centro del debate

Horas antes, el secretario de Estado Marco Rubio había declarado a su llegada a Múnich que “el viejo mundo se ha ido” y que la nueva era geopolítica exige reexaminar los roles de cada país, aunque reconoció que Europa sigue siendo importante para Washington.

Merz, sin embargo, fue más crítico: “La pretensión de liderazgo de Estados Unidos ha sido cuestionada y, posiblemente, perdida”, advirtiendo que ni siquiera EE.UU. puede actuar solo en un mundo de rivalidad entre grandes potencias. El canciller alemán tiene previsto reunirse con Rubio y con el presidente ucraniano Volodimir Zelenski en el marco de la conferencia.

