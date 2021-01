(CNN en Español) – La primera dama Melania Trump tuiteó un mensaje de video de despedida el lunes mientras se prepara para salir de la Casa Blanca, haciendo hincapié en la “bondad” en su primera aparición en cámara desde la insurrección del 6 de enero en el Capitolio.

Le dijo a la población que “sean apasionados en todo lo que hagan pero recuerden siempre que la violencia nunca es la respuesta y nunca se justificará”.

“Mis conciudadanos, ha sido el mayor honor de mi vida servir como primera dama de Estados Unidos. Me han inspirado estadounidenses increíbles en todo nuestro país que elevan a nuestras comunidades a través de su bondad y coraje, bondad y gracia”, comienza la primera dama en el video.

No se ha visto a Melania en público desde la víspera de Año Nuevo cuando regresó de sus vacaciones en Palm Beach. Sus únicos comentarios sobre los disturbios del 6 de enero se produjeron cinco días después del ataque en el que ella misma se catalogaba como víctima.

“Sean apasionados en todo lo que hagan, pero recuerden siempre que la violencia nunca es la respuesta y nunca se justificará. Cuando llegué a la Casa Blanca, reflexioné sobre la responsabilidad que siempre he sentido como madre de alentar, dar fuerza y ​​enseñar valores de bondad “, dijo la primera dama.

Pasó gran parte del video de siete minutos hablando sobre la bondad, a pesar de sus acciones en las últimas semanas, y terminó el video diciendo: “Aprovecha cada oportunidad para mostrar consideración por otra persona y desarrollar buenos hábitos en nuestra vida diaria. En todas las circunstancias, les pido a todos los estadounidenses que sean embajadores de Be Best. Centrarnos en lo que nos une, elevarnos por encima de lo que nos divide. Elegir siempre el amor sobre el odio, la paz sobre la violencia y los demás antes que a ti mismo”.

“Los últimos cuatro años han sido inolvidables. Ahora cuando Donald y yo concluimos nuestro tiempo en la Casa Blanca, pienso en todas las personas que me he llevado a casa en mi corazón… Para cada miembro del servicio militar y nuestras increíbles familias militares, ustedes son héroes y siempre estarán en mis pensamientos y oraciones. Pienso en todos los miembros de las fuerzas del orden que nos saludan en todos los lugares a los que vamos, a cada hora de cada día, hacen guardia para mantener seguras a nuestras comunidades y estaremos para siempre en [deuda] con ellos”, dijo Melania en el mensaje que tiene más de 93 mil me gusta.