Medios oficiales de Irán confirman la muerte del líder supremo Ayatollah Ali Khamenei

Una serie de bombaerdeos se produjeron durante la madrugada en diversos puntos estratégicos de Irán, lo que desató un aumento de las tensiones en medio oriente.

Medios oficiales del Estado de Irán confirmaron la muerte del líder supremo Ayatollah Ali Khamenei tras el etaque conjunto de Israel y Estados Unidos este sábado.

Tras el ataque, Irán ha bombardeados diversos países como Israel y Emirátos Arabes Unidos.

“A Dios pertenecemos y a Él volveremos”, fue el mensaje con que la agencia Fards News confirmó el deceso de su líder.

Poco después de que Estados Unidos e Israel iniciaran ataques conjuntos contra Irán este sábado, fuentes israelíes dijeron a CNN que los ataques aéreos tenían como objetivo a la máxima dirigencia iraní, incluido Jamenei.

Imágenes satelitales de Airbus mostraron humo negro saliendo del complejo del líder supremo en la capital, Teherán. Las imágenes parecen mostrar que varios edificios del complejo resultaron gravemente dañados por los ataques.

La televisión estatal de Irán informó así el deceso de su líder: “Hoy, la resiliente nación de Irán, la comunidad islámica y los buscadores de libertad del mundo están de luto debido a los ataques criminales de Estados Unidos y los sionistas.

Sin embargo, que los enemigos sanguinarios y los opresores internacionales sepan que los corazones despiertos del mundo han encontrado su camino. Estos martirios, aunque dolorosos para nuestra nación y para el mundo islámico, solo nos harán más resistentes y decididos”