Medios iraníes afirman que se derribó un avión de combate de la Fuerza Aérea estadounidense

Las fotos dadas a conocer muestran un logotipo parcial de las "Fuerzas Aéreas de EE. UU. en Europa" que aparece en la aleta de cola de un F-15 y franjas rojas y blancas que parten de la parte superior de la misma.

(CNN) – Medios estatales iraníes publicaron el viernes fotografías de lo que, según afirmaron, son los restos de un avión de combate de la Fuerza Aérea estadounidense derribado por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.

La serie de fotografías muestra solo pequeños fragmentos de una aeronave, el mayor de los cuales tiene aproximadamente la altura de una persona, que según el informe iraní es un caza furtivo F-35.

Pero las fotos de los restos parecen pertenecer a un avión F-15 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

Las fotos muestran un logotipo parcial de las “Fuerzas Aéreas de EE. UU. en Europa” que aparece en la aleta de cola de un F-15 y franjas rojas y blancas que parten de la parte superior de la misma.

Otro fragmento de los restos, con las palabras “PRECAUCIÓN: UTILICE ÚNICAMENTE SUJETADORES NO MAGNÉTICOS”, parece coincidir con una sección trasera de un F-15 que se extiende entre uno de sus dos motores y su estabilizador horizontal.

“Por su estructura, sin duda parece un F-15, y por las marcas de la franja de la cola, pertenece al 48.º Ala de Caza, con base en la RAF Lakenheath en el Reino Unido”, declaró a CNN Peter Layton, investigador del Instituto Griffith para Asia y antiguo oficial de la Real Fuerza Aérea Australiana.

Diversos medios de comunicación estatales iraníes, entre ellos Press TV, publicaron las imágenes junto con un comunicado del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) en el que se afirmaba que las fuerzas iraníes habían derribado un caza furtivo F-35 en el centro de Irán.

“Debido a la completa desintegración de la aeronave, se desconoce el paradero del piloto”, informó la cadena iraní Press TV.

CNN ha solicitado al Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) que comente sobre la afirmación iraní.

Anteriormente, la Guardia Revolucionaria Islámica afirmó que otro “avión de combate enemigo avanzado” fue derribado sobre el estrecho de Ormuz, entre las islas Qeshm y Hengam. En aquella ocasión, no se publicaron imágenes de los restos del avión para respaldar dicha afirmación.

En una publicación de “Verificación de datos” en X, publicada después de esa primera afirmación, el CENTCOM negó que se hubiera perdido ningún avión de combate estadounidense sobre la isla de Qeshm y dijo que las fuerzas iraníes hacen afirmaciones falsas de forma rutinaria.

“Todos los aviones de combate estadounidenses están localizados. La Guardia Revolucionaria Iraní ha repetido la misma afirmación falsa al menos media docena de veces”, declaró el CENTCOM.