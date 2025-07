Medios estadounidenses reportan la muerte de Hulk Hogan, leyenda de la WWE, a los 71 años

La leyenda de la lucha libre profesional, Hulk Hogan murió este jueves a los 71 años, luego de sufrir un paro cardíaco en su residencia de Clearwater, Florida.

El excampeón mundial de la WWE, cuyo nombre real era Terry Gene Bollea, fue encontrado sin vida en horas de la mañana.

De acuerdo con reportes de medios estadounidenses como TMZ, NBC, los servicios de emergencia acudieron al domicilio tras recibir una llamada que alertaba sobre un posible paro cardiorrespiratorio.

Hogan fue uno de los luchadores más icónicos de la era dorada de la WWE en las décadas de 1980 y 1990, y se convirtió en un símbolo cultural en Estados Unidos y en el mundo del entretenimiento.

En la WWE, se coronó campeón en varias ocasiones y se convirtió en uno de los personajes más emblemáticos de la empresa. Su estilo dentro del ring y su carisma lo hicieron un ícono mundial.

Pero su fama no se quedó solo en el wrestling: también actuó en películas, apareció en series de TV y fue protagonista de campañas publicitarias, volviéndose una figura importante en la cultura pop.

Además, en la WCW brilló como líder de la NWO (New World Order), uno de los grupos más memorables en la historia de la lucha libre.

Con su bigote característico, la bandana inconfundible, Hogan dejó una marca que todavía se siente en el mundo del wrestling.

WWE is saddened to learn WWE Hall of Famer Hulk Hogan has passed away.

One of pop culture’s most recognizable figures, Hogan helped WWE achieve global recognition in the 1980s.

WWE extends its condolences to Hogan’s family, friends, and fans.

— WWE (@WWE) July 24, 2025