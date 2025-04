“Me hice la muerta para sobrevivir”: El impactante relato de estudiante herida en tiroteo en Universidad de Florida

La joven universitaria Madison Askins relató cómo fingió estar muerta tras recibir un disparo durante el tiroteo en el campus de la Universidad Estatal de Florida. Con sangre fría y siguiendo el entrenamiento que recibió de sus padres, exmarines, logró salvar su vida en medio del caos.

Madison Askins, estudiante de la Universidad Estatal de Florida, relató desde su cama de hospital cómo sobrevivió al tiroteo ocurrido en el campus de Tallahassee haciéndose la muerta tras recibir un disparo. El ataque dejó dos personas muertas y cinco heridas, incluida ella, y fue perpetrado por un joven armado con una pistola que pertenecía a su madre.

En entrevista con CNN, Askins describió los momentos de terror que vivió mientras intentaba escapar junto a un amigo. “Escuchamos algunos disparos. Nos agachamos, miramos a nuestro alrededor, porque no quería empezar a correr por si lo hacía en la dirección equivocada. Él apareció por la esquina de un camino de servicio y lo vi con un arma”, recordó.

Ambos comenzaron a correr, pero en medio de la desesperación Madison cayó al suelo. “No soy precisamente una persona muy ágil… y entonces me disparó directamente en el trasero. Mi amigo salió corriendo, como debía hacerlo, y todo lo que pensé en ese momento fue que necesitaba hacerme la muerta”, relató.

Fue entonces cuando aplicó lo que había aprendido desde pequeña: “Solté todos los músculos de mi cuerpo, cerré los ojos, contuve la respiración y tomaba respiraciones cortas cuando lo necesitaba”, explicó. Sus padres, ambos marines retirados, le enseñaron desde temprana edad cómo actuar en situaciones de crisis como tiroteos o amenazas de bomba.

“Sabía que tenía que quedarme donde estaba, y el mantra era: hazte la muerta, hazte la muerta. Va a estar bien. Espera a la policía. Eso era todo”, aseguró.

A pesar de la gravedad de la situación, Madison mantuvo la calma incluso después del ataque. “Nunca derramé una lágrima mientras caía ni cuando llegaron los paramédicos. De hecho, estaba haciendo bromas. Era lo mejor que se podía hacer en esa situación. Es una forma de sanar”, expresó.

Finalmente, hizo un llamado a la esperanza y a mantenerse firmes ante la tragedia. “Espero que las otras víctimas no hayan tenido pensamientos oscuros cuando resultaron heridas. Espero que hayan podido mantenerse positivas a su manera”, dijo, y dejó claro que no dejará que este hecho cambie su vida: “Él no gana. Yo voy a seguir adelante.”