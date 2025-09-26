Masiva protesta en la ONU: Decenas de delegados abandonan la Asamblea General antes del discurso de Netanyahu
Por CNN Chile
26.09.2025 / 10:35
Este viernes se repitió una situación que había afectado al primer ministro de Israel el año pasado, cuando varios delegados se retiraron antes que comenzara su intervención.
Para este viernes estaba agendado el discurso del primer
ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ante la asamblea general de las Naciones Unidas, en Nueva York.
Sin embargo, en los instantes previos a su intervención, se produjo una masiva protesta por parte de los delegados presentes en la sala.
Esto, dado que cuando Netanyahu subió al estrado, se vieron a decenas de representantes abandonando el lugar. Incluso, se escucharon algunos abucheos entre los presentes.
Misma situación ocurrió el año pasado en la intervención de Netanyahu ante el organismo internacional.
El 27 de septiembre de 2024, se produjo una masiva salida de delegados momentos antes que el primer ministro de Israel iniciara su discurso.
