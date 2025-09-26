Masiva protesta en la ONU: Decenas de delegados abandonan la Asamblea General antes del discurso de Netanyahu

Este viernes se repitió una situación que había afectado al primer ministro de Israel el año pasado, cuando varios delegados se retiraron antes que comenzara su intervención.

Para este viernes estaba agendado el discurso del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ante la asamblea general de las Naciones Unidas, en Nueva York.

Sin embargo, en los instantes previos a su intervención, se produjo una masiva protesta por parte de los delegados presentes en la sala.

Esto, dado que cuando Netanyahu subió al estrado, se vieron a decenas de representantes abandonando el lugar. Incluso, se escucharon algunos abucheos entre los presentes.

🚨🚨🚨Massive protest walk out in the UN general assembly hall as Netanyahu takes the stage pic.twitter.com/toiZncmrRj — Barak Ravid (@BarakRavid) September 26, 2025

El primer ministro israelí llegó #BenjaminNetanyahu al podio de las Naciones Unidas y decenas de delegados abandonaron la sala haciendo caso al boicot pedido por la delegación palestina ➡️ https://t.co/Aa0gEmRHdG pic.twitter.com/Tp7oJfTS0v — FRANCE 24 Español (@France24_es) September 26, 2025

Misma situación ocurrió el año pasado en la intervención de Netanyahu ante el organismo internacional.

El 27 de septiembre de 2024, se produjo una masiva salida de delegados momentos antes que el primer ministro de Israel iniciara su discurso.