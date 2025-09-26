Mundo naciones unidas

Masiva protesta en la ONU: Decenas de delegados abandonan la Asamblea General antes del discurso de Netanyahu

Por CNN Chile

26.09.2025 / 10:35

{alt}

Este viernes se repitió una situación que había afectado al primer ministro de Israel el año pasado, cuando varios delegados se retiraron antes que comenzara su intervención.

Para este viernes estaba agendado el discurso del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ante la asamblea general de las Naciones Unidas, en Nueva York.

Sin embargo, en los instantes previos a su intervención, se produjo una masiva protesta por parte de los delegados presentes en la sala.

Esto, dado que cuando Netanyahu subió al estrado, se vieron a decenas de representantes abandonando el lugar. Incluso, se escucharon algunos abucheos entre los presentes.

Misma situación ocurrió el año pasado en la intervención de Netanyahu ante el organismo internacional.

El 27 de septiembre de 2024, se produjo una masiva salida de delegados momentos antes que el primer ministro de Israel iniciara su discurso.

DESTACAMOS

País Llega CNN Chile On Time, la nueva forma de informarse con Inteligencia Artificial

LO ÚLTIMO

Cultura Noche de Museos 2025: Revelan la fecha en que se realizarán las actividades gratuitas
Gobierno entregó punto de control a Carabineros en Antofagasta: Será una barrera contra ingreso de droga por la frontera
Enfrentamiento entre bandas rivales en una cárcel de Ecuador dejó al menos 17 muertos
Masiva protesta en la ONU: Decenas de delegados abandonan la Asamblea General antes del discurso de Netanyahu
“Task: Unidad Especial” en HBO Max: Alison Oliver y Fabien Frankel cuentan cómo construyeron sus personajes
Diputado Ramírez (UDI) acusa al Gobierno de “irresponsabilidad” fiscal y exige transparencia antes de la Ley de Presupuesto