Más sangrienta que Stalingrado: Estiman que el número de bajas de Rusia en la guerra contra Ucrania alcanza los 2 millones

(CNN) —La decisión de Rusia de lanzar una invasión a gran escala de Ucrania ha costado ya al país unas 450.000 vidas, según un nuevo estudio que estima que el número total de bajas de la guerra ha superado los 2 millones.

La investigación del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) estima que Rusia ha sufrido 1,4 millones de bajas entre soldados muertos, heridos y desaparecidos, una cifra que equivale aproximadamente al 1 % de la población del país.

Las pérdidas no se distribuyen de manera uniforme por toda Rusia: las zonas más pobres y las minorías étnicas sufren tasas de bajas significativamente más elevadas. En los medios de comunicación de la oposición rusa son cada vez más frecuentes los relatos sobre poblaciones masculinas de pequeñas aldeas remotas que han sido prácticamente diezmadas. Además, según el estudio, Rusia es actualmente incapaz de reclutar nuevas tropas al mismo ritmo al que las pierde.

“Estas cifras son asombrosas”, afirmaron Seth G. Jones y Riley McCabe, autores del estudio. “Las bajas mortales rusas en Ucrania superan en más de cuatro veces el total de bajas mortales estadounidenses en todas las guerras combinadas desde la Segunda Guerra Mundial, y son más de nueve veces superiores al total de bajas mortales soviéticas y rusas en todos los conflictos bélicos desde la Segunda Guerra Mundial”.

Por otra parte, se estima que Ucrania ha sufrido entre 525.000 y 625.000 bajas, incluidas entre 125.000 y 150.000 muertes.

Ni Rusia ni Ucrania publican datos oficiales sobre las bajas, pero las últimas cifras del CSIS coinciden en líneas generales con las estimaciones occidentales.

Jones y McCabe señalaron que, en términos de bajas, la guerra está resultando mucho más costosa para Rusia que para Ucrania. Indicaron que la tasa de bajas probablemente aumentó hasta casi ocho a uno en la primera mitad de este año, lo que significa que por cada soldado ucraniano muerto, herido o desaparecido, se producen ocho bajas rusas.

Durante gran parte de la guerra, la proporción se situó entre dos y tres bajas rusas por cada baja ucraniana. Jones y McCabe señalaron que el reciente aumento se debe a los avances de Kyiv en su programa de drones, especialmente a su capacidad para ampliar considerablemente la “zona de aniquilación”, el área alrededor de las líneas del frente que está tan saturada de drones que hace casi imposible la entrada de las tropas rusas.

“La estrategia de defensa en profundidad de Ucrania ha sido eficaz para causar muertos y heridos entre los soldados rusos, así como para limitar la capacidad de maniobra de Rusia”, afirmaron.

Sin embargo, señalaron que existen otras razones por las que Rusia está sufriendo tanto, entre ellas “la estrategia de desgaste de Rusia, su incapacidad para llevar a cabo operaciones conjuntas y de armas combinadas de manera eficaz, sus tácticas y entrenamiento deficientes, la corrupción y la baja moral”.

Sean cuales sean las razones, los datos presentan un panorama aterrador: con un total de 2 millones de bajas, es probable que la guerra en Ucrania haya superado ya a la batalla de Stalingrado, considerada ampliamente como el conflicto más sangriento de la historia.