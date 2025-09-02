Más de 1.000 personas mueren en un deslizamiento de tierra en el oeste de Sudán, según un grupo armado

El deslizamiento de tierra se produjo el 31 de agosto tras días de fuertes lluvias, según informó el grupo liderado por Abdelwahid Mohamed Nour en un comunicado.

(CNN En Español – Reuters – CNN Chile) — Al menos 1.000 personas murieron en un deslizamiento de tierra que destruyó una aldea en la zona de las montañas de Marra, en el oeste de Sudán, dejando solo un superviviente, informó el lunes el Movimiento/Ejército de Liberación de Sudán.

El movimiento, que controla la zona ubicada en la región de Darfur, hizo un llamamiento a las Naciones Unidas y a las agencias internacionales de ayuda para que ayuden a recuperar los cuerpos de las víctimas, entre ellos hombres, mujeres y niños.

La aldea “ha quedado completamente arrasada”, añadió el movimiento.

Huyendo de la intensa guerra entre el ejército sudanés y las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) paramilitares en el estado de Darfur del Norte, los residentes buscaron refugio en la zona de las montañas de Marra, donde los alimentos y los medicamentos son insuficientes.

La guerra civil, que ya dura dos años, ha dejado a más de la mitad de la población en una situación crítica de hambre y ha obligado a millones a abandonar sus hogares, mientras que la capital del estado de Darfur del Norte, Al-Fashir, se encuentra bajo fuego enemigo.