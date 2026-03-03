Más de 700 civiles han muerto en Irán desde el inicio de la guerra con EE.UU. e Israel, según organización de DD.HH.

Según la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, 742 civiles han muerto y más de 900 han resultado heridos en apenas tres días desde el inicio del conflicto, el 28 de febrero pasado.

(CNN) – Más de 700 personas han muerto en Irán desde que EE.UU. e Israel comenzaron la guerra el sábado, según la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA), con sede en EE.UU.

Esto es lo que dijo la organización en su actualización más reciente.

Víctimas civiles: hasta la tarde del lunes (hora de Miami), al menos 742 civiles han muerto en Irán, incluidos 176 niños, según HRANA. Más de 900 civiles han resultado heridos, informó. Al menos 85 murieron en las últimas 24 horas, indicó el grupo, y está verificando cientos de muertes adicionales reportadas.

Daños: también hay reportes de daños a edificios religiosos y viviendas en las últimas 24 horas. Entre ellos, una mezquita en Karaj, una ciudad cerca de Teherán, varios edificios residenciales, una oficina del gobernador en el sur de la capital y el muelle Shahid Bahonar en Bandar Abbas, en el estrecho de Ormuz, según el grupo. Irán también denunció daños en hospitales en Teherán.

Instalaciones militares: entre los objetivos militares alcanzados en las últimas 24 horas están la sede del comando de las fuerzas del orden de Kurdistán y el centro de comando de la guardia fronteriza de Kurdistán en la ciudad occidental de Sanandaj, informó HRANA. Una base aérea en Isfahán y una base del ejército en Teherán también resultaron dañadas, según el grupo.

CNN no puede verificar de forma independiente los reportes. HRANA, por su parte, afirma que su análisis es preliminar y está sujeto a cambios.

Con información de Helen Regan.