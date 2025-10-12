María Corina Machado afirma que Venezuela vive “las horas finales” del régimen de Maduro

La líder opositora aseguró que la caída del chavismo es inminente y apuntó a la presión internacional, el desgaste interno y el apoyo regional. Sus declaraciones ocurren días después de recibir el Premio Nobel de la Paz.

La dirigente opositora María Corina Machado afirmó que Venezuela atraviesa “las horas finales” del régimen de Nicolás Maduro, y situó como factores decisivos la presión internacional, el desgaste interno y el apoyo regional a una salida institucional.

“Ha sido un camino muy largo y doloroso, pero siento que estamos llegando a las horas finales”, expresó la líder opositora en entrevista con El Mercurio, al tiempo que agradeció el reconocimiento del Premio Nobel de la Paz, que interpretó como un impulso para su causa y para el pueblo venezolano.

Machado confirmó un contacto directo con Donald Trump. Señaló que expuso la necesidad de una articulación firme de la comunidad internacional para facilitar una transición ordenada y elecciones libres.

La opositora insistió en que la comunidad internacional reconoce el impacto regional de la crisis venezolana. Apuntó a redes criminales transnacionales y a la expansión del Tren de Aragua, con repercusiones en distintos países de la región.

De cara al escenario político, Machado llamó a una hoja de ruta que priorice garantías democráticas y coordinación entre actores internos y externos. Subrayó que la meta pasa por una transición con calendarios claros y supervisión internacional.

“El mundo ha entendido lo que ocurre en Venezuela y ha decidido actuar en consecuencia. Es momento de agradecer a quienes nos han acompañado”, sostuvo.