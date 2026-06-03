Rubio insiste en que la guerra con Irán “ha terminado” y que EE.UU. logró la “victoria”

(CNN) – El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, reafirmó este miércoles que la guerra con Irán “ha terminado” y que Washington alcanzó la “victoria”.

Durante un acalorado diálogo en el Congreso, la representante demócrata Sara Jacobs (California) presionó a Rubio: “Si la guerra ha terminado, ¿quién ganó?”.

Los argumentos de Rubio y el contrapunto de Jacobs

Rubio evitó calificar el conflicto como “guerra”, pero sostuvo que la operación militar concluyó. “Definimos la victoria como destruir su base industrial de defensa, reducir significativamente sus lanzadores de misiles y su arsenal de drones, acabar con su fuerza aérea y con toda su armada convencional” , afirmó. “Todo eso ha desaparecido. Considero eso una victoria” .

Jacobs cuestionó informes de inteligencia que indicarían que Irán está reconstituyendo su capacidad militar más rápido de lo esperado, además de recordar las bajas estadounidenses y la supervivencia del régimen. “¿Esto realmente le parece ganar o perder?” , insistió.

Rubio respondió que “la gente manipula la inteligencia” y que el régimen está “profundamente fracturado”. “El pueblo estadounidense no es estúpido, señor secretario. Todos sabemos que esta guerra no ha terminado” , replicó Jacobs, reflejando la polarización sobre el desenlace del conflicto iniciado en febrero.