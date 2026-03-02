Mundo conflicto en Medio Oriente

Con información de CNN

Marco Rubio afirma que el objetivo de EE.UU. en Irán es “eliminar la amenaza de los misiles balísticos de corto alcance”

Por Jennifer Hansler, CNN

02.03.2026 / 21:35

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, afirmó que Irán también representa una amenaza para la Marina estadounidense y defendió el actuar del país norteamericano.

(CNN) – El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo que la operación militar de EE.UU. contra Irán tiene como objetivo “eliminar la amenaza de los misiles balísticos de corto alcance de Irán y la amenaza que representa su Marina, particularmente para los activos navales”.

“Ese es el objetivo claro de esta misión”, dijo Rubio, a pesar de las declaraciones del presidente de EE.UU., Donald Trump, de que la operación militar también estaba vinculada a un cambio de régimen en Irán.

Dijo que Irán iba a responder si “era atacado”, pero aún así argumentó que esto era una “amenaza inminente”.

“La amenaza inminente era que sabíamos que si Irán era atacado, y creíamos que sería atacado, que vendrían inmediatamente tras nosotros, y no íbamos a quedarnos sentados, sentados allí y absorber un golpe antes de responder”, dijo a la prensa en el Capitolio el lunes antes de informar al grupo de líderes del Congreso “Gang of Eight”.

“La evaluación que se hizo fue que si esperábamos y dejábamos que ese ataque llegara primero antes de golpearlos, sufriríamos muchas más bajas”, dijo Rubio.

Rubio dijo que permitir que Irán continuara desarrollando sus misiles balísticos de corto alcance era “un riesgo inaceptable” y dijo que era importante llevar a cabo la operación militar mientras Teherán estaba en su “punto más débil”.

