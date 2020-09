(CNN) — La indignación y la angustia estallaron en protestas en ciudades de Estados Unidos el miércoles después de que se supo que ninguno de los tres oficiales involucrados en la muerte de Breonna Taylor fueron acusados ​​de su asesinato.

Más de seis meses después de que Taylor fuera asesinada a tiros después de que los oficiales de policía de Louisville derribaran la puerta de su apartamento mientras ejecutaban una orden judicial, un gran jurado decidió acusar a solo uno de los tres oficiales involucrados en cargos de peligro sin sentido en primer grado. El cargo se aplica al riesgo que corren los vecinos de Taylor, pero no tiene como objetivo responsabilizar al oficial de su muerte.

Desde Louisville hasta Los Ángeles, Atlanta y Nueva York, masas de personas se congregaron para protestar por la decisión. La policía de Portland declaró protestas frente al centro de justicia allí como disturbios. Y en Seattle, 13 personas fueron arrestadas después de una noche de incendios y manifestantes que arrojaron botellas de vidrio y fuegos artificiales a la policía, dijeron las autoridades.

El caso de Taylor ha sido un punto de reunión para los manifestantes en todo el país, ya que se han manifestado contra la injusticia racial y la brutalidad policial. Durante meses, los cánticos de “Diga su nombre” resonaron en todo el país, junto con los llamados a honrar a otras personas negras muertas o heridas bajo custodia policial, incluido George Floyd.

“De alguna manera nos hicimos ilusiones en este caso. Queríamos creer que el sistema cambiaría“, dijo a CNN Sadiqa Reynolds, presidente y director ejecutivo de la Louisville Urban League. En cambio, el anuncio del miércoles del fiscal general Daniel Cameron, dijo, fue “devastador”.

“Iremos a nuestras tumbas proclamando que Breonna Taylor no recibió justicia de la oficina del fiscal general de Kentucky“, dijo a CNN el abogado de la familia Taylor, Ben Crump, el miércoles.

Los familiares describieron a Taylor, una mujer afroamericana de 26 años de edad que trabajaba en la sala de emergencias y aspiraba a enfermera, como una mujer joven trabajadora y orientada a objetivos que ponía énfasis en la familia. Crump llamó a las manifestaciones sobre su muerte “ira justa”.

Ex Det. Brett Hankison tiene la intención de declararse no culpable cuando sea procesado, dijo a CNN su abogado, Stew Matthews. La evidencia en el caso no respalda los cargos contra su cliente, agregó.

Hankison fue fichado el miércoles en la cárcel del condado de Shelby, pagó una fianza de US$15 mil y fue liberado, dijo Matthews.

2 oficiales baleados en protestas en Louisville

Anticipándose a los disturbios, el alcalde de Louisville, Greg Fischer, firmó una orden ejecutiva que establece un toque de queda de 72 horas en todo el condado a partir de las 9 pm del miércoles. Poco antes de que comenzara, se escucharon disparos cerca de una de las marchas en la ciudad, según el video de la escena y los informes.

Dos agentes que respondieron recibieron disparos y sufrieron heridas que no pusieron en peligro su vida, dijo a los periodistas el jefe interino de la policía, Robert Schroeder.

La policía estaba comenzando a avanzar cuando se dispararon tres aparentes destellos hacia los manifestantes, según muestra un video transmitido en vivo por el Departamento de Policía de Louisville Metro. Se escuchan nueve disparos en videos tomados por la policía y Regg Inkagnedo, quien también transmitió en vivo el momento.

“Disparos, disparos”, se escucha una voz que dice en la transmisión en vivo de la policía. “Oficiales abajo… cúbrete”.

También se escuchan disparos en un tercer video obtenido por CNN. En ese metraje, los oficiales se acercan rápidamente a una ambulancia y aparentemente suben a una persona lesionada, según muestra el video de la reportera Khyati Patel, afiliada de CNN, Spectrum News 1 Kentucky.

Uno de los agentes que recibió un disparo fue dado de alta del hospital después de sufrir una herida de bala en la cadera, dijo Schroeder en una conferencia de prensa el jueves. El otro fue operado luego de recibir un disparo en el abdomen y se espera que ambos se recuperen.

Larynzo Johnson, de 26 años, fue arrestado en relación con el tiroteo, según el Departamento Correccional Metropolitano de Louisville. Enfrenta dos cargos de asalto en primer grado a un oficial y 14 cargos de poner en peligro sin sentido a un oficial de policía.

CNN no pudo determinar de inmediato el jueves por la mañana si Johnson tenía abogados que hablarían en su nombre. Se espera que sea procesado el viernes por la mañana.

Casi 130 personas fueron arrestadas en los disturbios del miércoles por la noche, según Schroeder.

La redada mortal en la casa de Breonna Taylor

El incidente que acabó con la vida de Taylor comenzó con una investigación de narcóticos el 13 de marzo.

Hankison, el sargento John Mattingly y el detective Myles Cosgrove estaban ejecutando una orden de registro en la casa de Taylor, aunque su exnovio era el foco de la investigación. Su exnovio fue arrestado más tarde por cargos de drogas y le dijo a un periódico de Kentucky que ella no tenía nada que ver con la investigación de un supuesto tráfico de drogas que impulsó la orden judicial.

Taylor estaba durmiendo junto a su novio, Kenneth Walker III, en las primeras horas del 13 de marzo, cuando escucharon un ruido. Ambos se levantaron y caminaron hacia la puerta.

“Ella está gritando a todo pulmón, y yo también en este punto, ‘¿Quién es?‘”, recordó Walker. “Sin respuesta. Sin respuesta. Sin nada”.

La policía forzó la entrada a la casa y Walker dijo que no podía ver, pero disparó un tiro. Después de entrar, Mattingly recibió un disparo en la pierna, dijo el miércoles Cameron, el fiscal general.

La caótica operación policial esa noche fue agravada por Hankison, quien fue acusado por su propio departamento de disparar “a ciegas” 10 balas en el apartamento de Taylor desde un patio al aire libre. Hankison fue despedido en junio, dijo el jefe de policía de Louisville, pero está apelando su despido. Su abogado, David Leightty, se negó a comentar.

Cameron argumentó que los agentes estaban “justificados en el uso de la fuerza” porque el novio de Taylor disparó primero.

Los pedidos aumentan para que se publiquen las pruebas

Un abogado de la madre de Taylor, Tamika Palmer, dijo que la decisión del gran jurado “no tiene sentido legal” y cuestionó la declaración de Cameron de que las acciones de los oficiales estaban justificadas.

“Un disparo que hizo Kenny Walker no justifica que se disparen 32 disparos a ciegas en el apartamento de Breonna sin la adquisición del objetivo“, dijo la abogada Lonita Baker a CNN el jueves por la mañana.

El abogado de Walker, Steve Romines, también cuestionó la afirmación de Cameron y le dijo a CNN el jueves por la mañana: “Para eso es un jurado”.

“Tenemos que presentar nuestras pruebas a un jurado y dejar que el jurado decida si actuaron en defensa propia o no”, dijo.

Algunos críticos de la decisión han pedido a Cameron que entregue pruebas en el caso.

“¿Qué presentó (la oficina de Cameron) al gran jurado? Esa es la pregunta que todos se hacen”, dijo Crump, y agregó que la familia exige que Cameron divulgue la transcripción de los procedimientos del gran jurado.

Romines también pidió la liberación del archivo del gran jurado, diciendo que “mostraría que la información que presentaron al gran jurado fue diseñada simplemente para no acusar a estos oficiales“.

El gobernador de Kentucky, Andy Beshear, le pidió a Cameron que publicara la evidencia en línea para que la gente pueda leerla y “hacer las preguntas difíciles” de los funcionarios electos, dijo el gobernador a CNN.

“Deberíamos poder ver la evidencia y los hechos que llevaron a esa conclusión“, dijo Beshear, un demócrata. “Confío en la gente de Kentucky con la verdad. Confío en que ellos puedan ver los hechos, pero no pueden hacerlo en este momento”.

“A lo largo de los últimos seis meses, no ha habido realmente ninguna explicación del proceso, la evidencia que tendría que obtener, lo que se necesita para hacer ciertos cargos”, agregó. “Y la evidencia en sí, hasta la fecha, no se ha compartido. Ciertamente, creo que ahora es el momento“.

Los cargos no están relacionados con su muerte

Hankison fue acusado de poner en peligro no la vida de Taylor sino la de las personas en el apartamento de al lado, dijo Crump.

La decisión fue un insulto a la familia de Taylor y un ultraje a la comunidad, dijo.

“El hecho de que vayas a cobrar por las balas que entran en un apartamento pero no por las que entran en el cuerpo de Breonna Taylor es indignante“, dijo Crump a CNN el miércoles. “Hay dos sistemas de justicia en Estados Unidos: uno para los negros y otro para los blancos”.

La puesta en peligro sin sentido de primer grado es un delito mayor de Clase D, el más bajo de cuatro clases de delitos graves. La pena máxima es de cinco años; el mínimo es un año.

La NAACP en un comunicado dijo que el sistema de justicia “falló” a Taylor y que los cargos contra un oficial “no van lo suficientemente lejos”.

“La decisión ante mi oficina no es decidir si la pérdida de la vida de Breonna Taylor fue una tragedia“, dijo Cameron, la primera persona negra en servir como fiscal general del estado y una estrella republicana en ascenso . “La respuesta a esa pregunta es inequívocamente sí”.

Cameron calificó la muerte de Taylor como “un caso emocional desgarrador“. Defendió la duración de la investigación y dijo que el tiempo reflejaba “lo importante que era hacer esto bien”.

“Ciertamente comprendo el dolor que ha provocado la trágica pérdida de la Sra. Taylor. Comprendo eso, como fiscal general, responsable de los 120 condados, en términos de ser el director legal, el director de la aplicación de la ley , Lo entiendo. Entiendo que como hombre negro lo doloroso que es esto, por eso fue tan increíblemente importante asegurarnos de que hicimos todo lo posible para descubrir todos los hechos “.

