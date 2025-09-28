Manifestación en apoyo a actor y político indio terminó en tragedia: Al menos 40 muertos

Otras 90 personas resultaron heridas en un evento organizado por el partido Federación de la Victoria Tamilakam, donde se reunían para ver y oír a Vijay, una de las principales atracciones del cine en lengua tamil.

(CNN) – La tragedia golpeó el sábado un acto de campaña de un popular actor indio convertido en político, cuando al menos 40 personas murieron y más de 90 resultaron heridas en una multitud aplastante.

Decenas de miles de personas se habían reunido en un evento público en el estado sureño de Tamil Nadu, donde habló Vijay, una estrella del cine tamil conocido sólo por su nombre de pila.

Los videos de los medios locales mostraron una multitud reunida alrededor de un camión de campaña, con Vijay dirigiéndose a la multitud desde el techo del vehículo.

Se le pudo ver arrojando botellas de agua a los partidarios que se estaban desmayando, antes de pedir ayuda a la policía cuando la situación se volvió peligrosa.

Al menos 17 mujeres, 14 hombres, cuatro niños y cinco niñas murieron y 93 resultaron heridos en el evento organizado por el partido Tamilaga Vettri Kazhagam de Vijay en el distrito de Karur, confirmó el domingo el secretario de Salud de Tamil Nadu, Senthil Kumar.

“Tengo el corazón roto; siento un dolor y una tristeza insoportables e indescriptibles”, escribió Vijay en X.

Expreso mi más sentido pésame y condolencias a las familias de mis queridos hermanos y hermanas que perdieron la vida en Karur. Rezo por una pronta recuperación para quienes reciben tratamiento en el hospital.

La estrella prometió una compensación de 2 millones de rupias (22.500 dólares) para la familia de cada víctima y 200.000 rupias (2.200 dólares) para los heridos, duplicando la cantidad ofrecida por el gobierno.

“En la historia de nuestro estado nunca ha habido una cantidad tan grande de muertes en un programa organizado por un partido político”, afirmó MK Stalin, ministro principal del estado.

Agregó que ordenó una investigación, dirigida por un juez del Tribunal Superior, sobre el incidente, al que asistieron entre 25.000 y 30.000 personas.

Durai Swamy dijo que su hermano perdió a su esposa y sus dos hijas, de ocho y cuatro años, en la manifestación.

“Está angustiado, no quiere hablar conmigo. Toda su familia se ha ido”, declaró a CNN. “Asistieron a la manifestación porque querían ver a Vijay y fue casi como un festival. Recibimos sus cuerpos esta mañana. No sé cómo podrá seguir adelante”.

En un video de la emisora ​​india ANI se pudo ver a la familia afligida de otra víctima llorando al recibir su cuerpo.

“Fue muy difícil y desgarrador ver lo que pasó”, dijo al medio Zakir, quien también perdió a un familiar en el choque.

Al menos 44 médicos de los distritos cercanos de Salem y Tiruchirappalli fueron enviados a Karur, según informes de los medios.

Sin embargo, testigos presenciales dijeron que los servicios de emergencia tuvieron dificultades para acceder debido a la gran multitud.

“Las ambulancias no pudieron entrar”, declaró Suriya a ANI. “No había suficiente espacio para que la gente pudiera estar de pie. Tardaron muchísimo en sacar a la gente”.

“No se pudo hacer nada para controlar a la multitud”, declaró otro testigo al medio. “Todos vinieron emocionados por ver a una estrella. ¿Qué se puede hacer si llega 10 o 15 veces más gente de la esperada?”.

La policía de Tamil Nadu ha presentado una causa penal, el primer paso hacia posibles cargos, contra varios líderes del partido político de Vijay, dijo a la agencia de noticias Reuters el alto funcionario policial V. Selvaraj.

La policía había declarado previamente que se había habilitado un espacio más amplio para el mitin político de Vijay, dada la alta participación en sus dos mítines anteriores. Sin embargo, factores relacionados con la multitud provocaron una tragedia, según informaron.

El director general de la fuerza, Davisdon Devasirvatham, declaró: «Es un tramo largo de carretera. Lo que ocurre es que la gente también sigue a los vehículos y no se quedan ahí, sino que los siguen, así que ese también es el problema y aumenta la presión».

La policía de la ciudad de Kanur está investigando un posible caso de homicidio culposo que no constituye asesinato, pero no se han confirmado más detalles.

En un mensaje formal al primer ministro enviado por un abogado de la Corte Suprema de la India se expresaron preocupaciones separadas sobre un corte de energía repentino que pudo haber causado pánico entre la multitud.

De la pantalla grande a la política

Durante tres décadas, Vijay ha sido una de las principales atracciones del cine en lengua tamil, un segmento en crecimiento de la industria cinematográfica de la India.

Formó Tamilaga Vettri Kazhagam el año pasado y ha atraído a grandes multitudes desde que lanzó su campaña antes de las elecciones estatales a principios del próximo año.

El partido regional ha atacado tanto al partido gobernante estatal DMK como al Partido Bharatiya Janata del primer ministro Narendra Modi.

“El desafortunado incidente ocurrido durante un mitin político en Karur, Tamil Nadu, es profundamente triste”, dijo Modi en una publicación en X el sábado por la noche.

Los mítines de Vijay ya han suscitado preocupaciones sobre la seguridad. Se informó que al menos seis personas murieron tras la primera reunión de su partido político el pasado octubre.

Incluso con las restricciones impuestas por la policía, como límites en el tamaño de los convoyes y cambios en los lugares de reunión, las multitudes masivas han desbordado constantemente la infraestructura local.