Maldivas se convierte en el primer país en prohibir fumar a varias generaciones: Será ilegal para nacidos después de 2007

(CNN) – Las Maldivas se han convertido en el primer país en imponer una prohibición generacional de fumar, haciendo ilegal fumar, comprar y vender tabaco para cualquier persona nacida después del 1 de enero de 2007.

La prohibición entró en vigor el sábado en el archipiélago del sur de Asia, “lo que supone un hito histórico en los esfuerzos del país por proteger la salud pública y promover una generación libre de tabaco”, según informó el Ministerio de Salud del país.

Esta medida “convierte a las Maldivas en el primer país del mundo en aplicar una prohibición generacional del tabaco a nivel nacional”, añadió.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el tabaquismo causa más de siete millones de muertes al año en todo el mundo. En 2021, más de una cuarta parte de la población adulta de Maldivas (entre 15 y 69 años) consumía tabaco, según una encuesta nacional.

Esta cifra era casi el doble entre los adolescentes de 13 a 15 años.

En comparación, cerca del 20% de los adultos en Estados Unidos consumieron tabaco en 2022, y casi el 12% de los adultos en el Reino Unido eran fumadores en 2023.

Si bien Maldivas es el primer país en promulgar dicha prohibición, propuestas similares se han debatido —y casi se han impuesto— en otras partes del mundo.

Nueva Zelanda estuvo a punto de imponer algo similar en 2022, cuando el gobierno aprobó una prohibición de fumar pionera a nivel mundial que habría prohibido la venta de tabaco a cualquier persona nacida después del 1 de enero de 2009.

Pero la prohibición, que debía entrar en vigor en 2024, nunca se materializó. Tan solo un año después de su aprobación, se derogó para financiar recortes de impuestos, lo que enfureció a los funcionarios de salud pública y a los grupos antitabaco.

Proyectos de ley similares se propusieron en Gran Bretaña en los últimos años, pero no lograron ser aprobados; una nueva versión se encuentra ahora en trámite parlamentario. El proyecto de ley prohibiría el tabaco a toda persona nacida después del 1 de enero de 2009 y reforzaría la normativa sobre la venta de tabaco y productos de vapeo.

Varios líderes del sector sanitario británico firmaron la semana pasada una carta abierta en la que solicitaban la aprobación del proyecto de ley y denunciaban las demoras sufridas hasta la fecha.

En los seis meses transcurridos desde el último debate parlamentario sobre el proyecto de ley, más de 120.000 jóvenes adultos han empezado a fumar, según afirmaba la carta, firmada por los directores de importantes hospitales, organizaciones benéficas oncológicas y dependencias del Servicio Nacional de Salud (NHS).

La prohibición en Maldivas es solo la más reciente de los esfuerzos que el país lleva realizando desde hace años para combatir el tabaco y el tabaquismo, incluidos los cigarrillos electrónicos.

A finales de 2024, el gobierno prohibió la importación, posesión, uso, fabricación y distribución de todos los cigarrillos electrónicos en Maldivas, independientemente de la edad.

Las autoridades esperan ahora reducir el tabaquismo en todo el archipiélago, con planes para establecer clínicas antitabaco que ofrecerán medicamentos para ayudar a las personas a dejar los productos de tabaco.

A principios de este verano, el presidente incluso propuso una recompensa en efectivo para los residentes de cualquier isla que eliminara por completo el tabaquismo.