Maduro y Trump intercambian gestos de guerra: ¿Hasta dónde llegarán?

Mientras Washington redobla la presión sobre Nicolás Maduro —a quien acusa de liderar un cartel de droga—, Caracas responde con movilización de milicianos y advertencias contra una posible intervención extranjera.

(CNN en Español) – El choque y la tensión entre los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela alcanzaron un punto máximo esta semana, cuando ambos países involucraron activos militares en su disputa.

Por un lado, EE.UU. ha endurecido su retórica sobre narcotráfico contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su gobierno. Por el otro, Caracas ha rechazado repetidamente toda acusación relacionada con narcotráfico, mientras Maduro dice que “ningún imperio va a tocar el suelo sagrado” del país.

En medio de este intercambio, tanto EE.UU. como Venezuela han anunciado fuertes despliegues militares, que incluyen personal militar activo, buques de guerra y aviones. ¿Hasta dónde podría llegar esta confrontación? Según los expertos consultados por CNN, hay varios escenarios a considerar.

¿Cómo llegamos a este punto?

A finales de julio, Estados Unidos designó al Cartel de los Soles como organización terrorista internacional. Se trata de un presunto grupo criminal venezolano que, según Washington, ha corrompido las altas esferas políticas, militares y judiciales en Venezuela desde finales de la década de 1990 para enviar drogas a EE.UU.

Poco después, en agosto, el Gobierno del presidente Donald Trump reiteró su acusación contra Nicolás Maduro de ser el líder de ese cartel y duplicó la recompensa a US$ 50 millones por información que conduzca al arresto del mandatario venezolano.

Las acusaciones contra Maduro, rechazadas de raíz y de manera reiterada por el Gobierno de Venezuela, no son nuevas. Se remontan a 2020, cuando EE.UU. señaló a Maduro como líder del Cartel de los Soles y ofreció inicialmente US$ 15 millones por información que llevase a su arresto.

En medio de las tensiones crecientes entre los dos países, el Gobierno de Trump lleva a cabo un despliegue militar importante en aguas de América Latina y el Caribe como parte de una iniciativa intensificada para combatir los carteles de la droga, según informaron la semana pasada dos funcionarios de Defensa estadounidenses a CNN. El despliegue incluye 4.000 militares, un submarino de ataque de propulsión nuclear, aviones de reconocimiento P8 Poseidon adicionales, varios destructores y un crucero lanzador de misiles guiados, agregaron los funcionarios.

Por su parte, Maduro anunció la movilización de 4,5 millones de milicianos en todo el territorio nacional, dijo que “ningún imperio va a tocar el suelo sagrado de Venezuela” y minimizó las “amenazas a la paz” del país. El mandatario aseguró que su país tiene la capacidad defensiva para evitar una confrontación.

Este fin de semana se iniciaron las jornadas de inscripción a la Milicia Bolivariana. Maduro afirmó que fueron un éxito y ordenó que continúen la siguiente semana. Sin embargo, el presidente de Venezuela no ofreció cifras sobre los dos primeros días de convocatoria para que los voluntarios —la mayoría sin experiencia militar previa— se inscriban, mientras que la oposición afirmó que el llamado había sido un “fracaso”. En algunos centros de inscripción, como la Plaza Bolívar de Caracas, se registró una afluencia considerable de voluntarios, mientras que en otros puntos se observó mucha menor concurrencia.

La Milicia venezolana, adscrita a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, fue creada en 2005 por el fallecido presidente Hugo Chávez y establecida formalmente en 2010. Maduro afirmó en 2020 que ya había más de 4,5 millones de milicianos inscritos.

Asimismo, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, anunció el martes el despliegue de buques en aguas territoriales del Caribe como parte de un despliegue para combatir “grupos terroristas, armados, narcotraficantes”, mientras Caracas pedía apoyo a la ONU en medio de las tensiones con Estados Unidos.

Con los buques, se inicia el despliegue operacional de 15.000 efectivos en los estados Táchira y Zulia, fronterizos con Colombia, añadió Padrino López.

Una invasión directa es poco probable, según expertos

Con los activos militares estadounidenses desplegados en aguas del Caribe, uno de los posibles escenarios sería una invasión directa a Venezuela, algo poco probable en estos momentos, según José Antonio Hernández Macías, doctor en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El experto destaca que el costo “tanto político como humanitario” sería muy alto para Trump en este caso, pues involucraría a otros actores, como China, que se posicionó contra el despliegue militar de EE.UU.

Por tanto, Hernández Macías considera que hay otro escenario más probable.

“Me parece que es complicado que se pudiera generar una invasión directa. Yo veo más bien que se podrían generar operaciones bastante selectivas; es decir, en lugar de una invasión a gran escala, se podría optar por acciones, por ejemplo, como ataques con drones” con el fin de desmantelar operaciones del narcotráfico que denuncia Washington, indicó el también investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe (CIALC) de la UNAM.