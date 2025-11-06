Maduro insta a venezolanos a reportarse entre sí mediante VenApp ante temor a intervención de EE.UU.

El Gobierno de Nicolás Maduro reactivó la aplicación VenApp para que los ciudadanos denuncien actividades o personas “sospechosas”.

(Con información de CNN) – En medio de la tensión entre Venezuela y Estados Unidos, el presidente Nicolás Maduro ha instado a los ciudadanos a utilizar la aplicación móvil VenApp para reportar comportamientos o personas que consideren “sospechosas”, una medida que ha despertado preocupación entre organizaciones civiles por su potencial uso como mecanismo de espionaje interno.

La plataforma, lanzada originalmente en 2022 para reportar fallas en servicios públicos, fue modificada por el Gobierno venezolano y ahora incluye funciones para que los usuarios informen sobre actividades consideradas “sediciosas o desleales”. El anuncio coincide con un clima de creciente desconfianza hacia Washington, que ha autorizado operaciones de inteligencia en territorio venezolano y desplegado buques de guerra y aviones en el Caribe, según el reporte de CNN.

De aplicación ciudadana a herramienta de vigilancia

Inicialmente concebida como una línea de atención ciudadana, VenApp ha sido transformada en un canal de comunicación directa con las autoridades. El propio Maduro habría solicitado al Ejército colaborar en el desarrollo de una versión “segura” para recopilar denuncias en tiempo real. La actualización fue implementada en cuestión de días.

Grupos defensores de derechos digitales, como Venezuela Sin Filtro, calificaron la iniciativa como “una grave amenaza a la privacidad y la libertad de expresión”, alertando que fomenta un modelo de vigilancia social y militarización del orden público.

El Ministerio de Información venezolano no ha respondido a las críticas. Sin embargo, medios locales reportaron que el Gobierno mantiene operativa una versión web de VenApp, pese a que Apple y Google retiraron la aplicación de sus tiendas en 2024 por denuncias de uso indebido.

Organizaciones como Amnistía Internacional advierten que la plataforma podría servir para limitar derechos fundamentales y facilitar detenciones arbitrarias. Según la ONG Foro Penal, en Venezuela existen actualmente más de 800 personas privadas de libertad por razones políticas, cifra que el Gobierno rechaza.

Durante las protestas que siguieron a las controvertidas elecciones de 2024, en las que Maduro fue reelegido entre denuncias de fraude, el mandatario ya había alentado a los ciudadanos a usar VenApp para reportar supuestas actividades opositoras. La medida fue vista entonces como un intento de reforzar el control social.

En Caracas, algunos usuarios consultados por CNN afirmaron haber usado la aplicación para reportar fallas eléctricas o de agua, mientras otros reconocieron que la emplearían para denunciar a compatriotas si sintieran “una amenaza extranjera”. Sin embargo, buena parte de la población expresa temor ante la posibilidad de ser vigilada o denunciada injustamente.

“Jamás se me ocurriría descargarla. Es aterrador que exista una app para que los ciudadanos se denuncien entre sí”, dijo una trabajadora del sector privado bajo anonimato. “Este es un Gobierno que espía a su pueblo”, añadió.