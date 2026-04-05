Maduro reaparece desde una cárcel de EE.UU. con mensaje por Semana Santa: “No gana el odio, gana el amor”

El exmandatario venezolano difundió un mensaje religioso junto a Cilia Flores en medio del proceso judicial que enfrenta en Estados Unidos por cargos ligados a narcotráfico. Su reaparición ocurre pocos días después de otra comunicación pública y en paralelo al reordenamiento político en Venezuela.

Nicolás Maduro volvió a pronunciarse públicamente este domingo con un mensaje marcado por referencias religiosas y llamados a la reconciliación, en una nueva aparición desde la cárcel en Estados Unidos donde permanece recluido tras su captura a comienzos de enero. En una publicación difundida en redes junto a Cilia Flores, el exmandatario apeló al sentido de la Semana Santa y escribió: “No gana el odio, gana el amor”.

El mensaje se conoce en medio del proceso penal que enfrenta en Nueva York. AP informó en enero que Maduro y Flores fueron presentados ante la justicia estadounidense tras ser capturados en Caracas por fuerzas de EE.UU. y ambos se declararon no culpables. Reuters reportó además a fines de marzo que Maduro fue trasladado nuevamente a una cárcel de Brooklyn después de una audiencia federal vinculada a su defensa.

Según el expediente judicial y antecedentes difundidos por el Departamento de Justicia, Maduro enfrenta cargos asociados a narcoterrorismo y conspiración para traficar cocaína hacia Estados Unidos. En paralelo, el proceso sigue avanzando en tribunales federales y ya hubo resoluciones que rechazaron intentos para alterar la composición de su defensa.

Su nueva aparición pública también coincide con un giro político en Venezuela. Reuters y AP reportaron esta semana que Washington levantó sanciones contra Delcy Rodríguez, a quien ahora reconoce como autoridad interina legítima, mientras EE.UU. reabrió su embajada en Caracas tras años de cierre. Ese cambio muestra que el caso Maduro ya no solo tiene una dimensión judicial, sino también efectos diplomáticos directos en la relación entre ambos países.