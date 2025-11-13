Maduro llama al “pueblo de Estados Unidos” a unirse a Venezuela ante creciente tensión en el Caribe

En un diálogo exclusivo con CNN, el líder del régimen venezolano llamó a "no más guerras interminables. No más guerras injustas. No más Libia. No más Afganistán".

(CNN) – “El pueblo de Estados Unidos debería unirse a Venezuela por la paz de las Américas”, dijo el presidente venezolano Nicolás Maduro a Stefano Pozzebon de CNN en medio de un mitin en Caracas el jueves.

Sus declaraciones exclusivas se producen en medio de crecientes tensiones con EE.UU., que ha desplegado buques de guerra en el Caribe para atacar lo que afirma son embarcaciones de narcotráfico procedentes de Venezuela. Aunque Washington insiste en que el despliegue militar tiene como objetivo interrumpir el flujo de narcóticos hacia Estados Unidos, Caracas cree que EE.UU. en realidad está tratando de forzar un cambio de régimen.

Maduro instó a Estados Unidos a no entrar en otro conflicto prolongado, pidiendo a su pueblo en español: “Unirse por la paz de (las Américas). No más guerras interminables. No más guerras injustas. No más Libia. No más Afganistán”.

Cuando se le preguntó si tenía un mensaje para el presidente estadounidense Donald Trump, Maduro respondió en inglés: “Sí, paz, sí, paz”.

No respondió directamente si le preocupaba una posible agresión de Estados Unidos. En cambio, simplemente respondió que estaba concentrado en gobernar su país en paz.

Maduro asistía a una concentración masiva de jóvenes venezolanos, a quienes luego instó a resistir lo que describió como una amenaza de invasión por parte de Estados Unidos.

En los últimos tres meses, Estados Unidos ha acumulado aproximadamente 15.000 efectivos en el Caribe junto con más de una docena de buques de guerra, incluido un portaaviones descrito como la “plataforma de combate más letal” de la Armada estadounidense.

El despliegue, considerado la mayor presencia militar estadounidense en la región desde la invasión de Panamá en 1989, ha generado especulaciones de que Estados Unidos podría estar preparándose para un conflicto mayor.

Estados Unidos afirma haber llevado a cabo al menos 20 ataques contra presuntos buques de narcotráfico en el Caribe y el Pacífico, matando a 80 personas.

CNN ha informado que la administración Trump está considerando planes para atacar instalaciones de cocaína y rutas de narcotráfico dentro de la nación sudamericana. Pero la administración también ha dicho al Congreso en los últimos días que Estados Unidos no tenía una justificación legal que respaldara los ataques dentro de Venezuela, aunque CNN ha informado que los funcionarios están considerando cómo sería tal opinión legal.

Venezuela ha respondido lanzando una movilización masiva de personal militar, así como de fuerzas paramilitares compuestas por civiles. Las unidades han estado realizando ejercicios en todo el país para prepararse para cualquier amenaza potencial de Estados Unidos.

El país también parece haber instalado objetos grandes en una carretera clave que se utilizan comúnmente para bloquear vehículos militares como tanques. Una imagen satelital capturada por Vantor el 10 de noviembre muestra obstáculos antivehículos tipo “erizo” en la carretera Caracas-La Guaira, que es la principal ruta de acceso a la ciudad desde la costa. Los obstáculos aparecieron allí por primera vez hace más de un mes.

Las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas, el ejército convencional de Venezuela, cuentan con unos 123.000 miembros. Maduro también ha afirmado que sus milicias voluntarias ahora tienen más de 8 millones de reservistas, aunque los expertos han puesto en duda esa cifra, así como la calidad del entrenamiento de las tropas.