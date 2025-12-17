Maduro llama a militares colombianos a una “unión perfecta” con Venezuela ante la escalada con EE.UU.

Nicolás Maduro hizo un llamado a los militares de Colombia a unirse con Venezuela en defensa de la soberanía de ambos países, en medio de un contexto de tensión con Estados Unidos.

(EFE).- Nicolás Maduro llamó este miércoles a los militares de Colombia a una “unión perfecta” con su país a favor de la soberanía de estas naciones vecinas, en un contexto marcado por el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe, rechazado tanto por Caracas como por Bogotá.

Además, consideró como “una pretensión guerrerista y colonialista” la reciente declaración de Trump, quien dijo esperar que desde Caracas “devuelvan todo el petróleo, las tierras y otros activos que robaron previamente” a su nación.

“¿Guerra? Hemos dicho que no”

Por otro lado, afirmó que desde su país se han opuesto a la guerra en medio de las tensiones con EE.UU. , que escalaron en las últimas horas tras la declaración de su homólogo Donald Trump de bloquear el desplazamiento de los buques petroleros sancionados hacia el país suramericano.

“¿Guerra? Hemos dicho que no”, declaró el mandatario en un encuentro con integrantes de la ‘Sociedad Bolivariana’, en Caracas, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).