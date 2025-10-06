Maduro espera que la “diplomacia del Vaticano” ayude a Venezuela a preservar la paz ante tensión con EE.UU.

Nicolás Maduro señaló que le envió una carta al papa León XIII, pidiéndole que "ayude a Venezuela a preservar la paz y la estabilidad", en medio de un contexto de tensión con Estados Unidos.

(EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, manifestó este lunes que espera que la “diplomacia del Vaticano” ayude a su país a “preservar la paz”, en un contexto en el que denuncia la intención de EE.UU. de propiciar un “cambio de régimen” con su despliegue naval en el mar Caribe, aunque el mandatario estadounidense, Donald Trump, asegura que es para combatir el narcotráfico.

En su programa semanal Con Maduro +, el líder chavista indicó que envió una carta a León XIV, como se informó el pasado sábado, en la que pidió al papa que “ayude a Venezuela a preservar la paz, la estabilidad” y que “abrace” al país suramericano “con la diplomacia del Vaticano”.

“El papa León se ha posicionado como un papa equilibrado, de paz, continuador del legado de Francisco. No es usual en la historia del papado ver a un papa que llega y reivindica al papa anterior”, consideró Maduro en su programa, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El gobernante subrayó que Venezuela ha recibido ayuda del papa para el rescate de niños que consideró “secuestrados” en Estados Unidos.

“Todavía hay 70 niños secuestrados, de uno, dos, tres, cuatro años. Ya hemos rescatado a más de 45”, señaló.

Maduro mencionó la canonización, el próximo 19 de octubre, del médico José Gregorio Hernández, lo que, a su juicio, “tiene una gran significación” en este momento en que Venezuela está “acechada, amenazada por la mayor potencia militar de la historia”, en referencia a Estados Unidos.

Este lunes, decenas de simpatizantes del chavismo, junto con autoridades, marcharon en Caracas hacia la Oficina del Coordinador Residente de la ONU en Venezuela para exigir al organismo multilateral que haga respetar los principios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas, entre los que mencionó el de “mantener la paz internacional”.