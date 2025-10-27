Maduro canceló una entrevista con CBS momentos antes de que comenzara: Ministerio de Defensa consideró que “ya no era seguro”

La cancelación, atribuida a preocupaciones de seguridad por parte del ministro de Defensa, ocurre mientras Washington considera ampliar operaciones contra el narcotráfico en Venezuela y Colombia.

(EFE) – El Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, canceló una entrevista con el programa ’60 Minutes’, de la cadena estadounidense CBS, minutos antes de que comenzara, según afirmó el canal en su perfil de X.

En un video publicado en esta red social, una interlocutora de ’60 Minutes’ explica que, tras meses de negociaciones, Maduro aceptó conceder una entrevista a la cadena, lo que “sorprendió” al programa.

“El equipo de Maduro eligió la hora y el lugar, el salón de baile de un concurrido hotel de Caracas, pero minutos antes de que comenzara se canceló“, expresa la voz de la mujer en el video.

Según el programa, el ministro de Defensa del Gobierno venezolano, Vladimir Padrino López, consideró que “ya no era seguro” llevar a cabo la entrevista.

Tras esta explicación, aparece en el video una periodista de CBS que se dirige al centro de Caracas, donde Maduro participa en un mitin con motivo del día de los pueblos indígenas dos días después del cancelado encuentro.

La entrevista habría tenido lugar en medio de la escalada de tensión entre Venezuela y Estados Unidos ante los ataques ordenados por el presidente, Donald Trump, contra embarcaciones en el Caribe.

La Casa Blanca ha reiterado que estas acciones protegen a los estadounidenses de la llegada de drogas al país.

En concreto, el Ejército del país norteamericano ha informado del hundimiento de al menos diez embarcaciones con unas 43 personas a bordo desde que el Gobierno de Trump comenzó con sus ataques a comienzos de septiembre.

Según adelantó este domingo el senador Lindsey Graham, Trump planearía informar al Congreso en los próximos días sobre posibles operaciones en tierra contra el narcotráfico en Venezuela y Colombia, en una expansión de los ataques por mar en el Caribe y el Pacífico.