Maduro anuncia la “primera activación” de la Milicia Bolivariana tras ataque de Estados Unidos a un barco en el Caribe

En medio de la tensión entre Estados Unidos y Venezuela, Nicolás Maduro anunció que este viernes se llevará a cabo la “primera activación de los alistados de toda la Milicia Nacional y de los reservistas”.

(CNN en Español) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, convocó este jueves a que las personas que en las últimas dos semanas se inscribieron en la Milicia Bolivariana, un cuerpo de reservistas integrado por voluntarios, acudan este viernes al “primera activación” para defender al país.

Maduro lanzó la convocatoria durante una transmisión de la televisora estatal, VTV, en medio de las tensiones que a lo largo de esta semana han aumentado entre Venezuela y Estados Unidos, luego de que Washington diera a conocer el martes que destruyó una supuesta embarcación que transportaba drogas en aguas del Caribe tras haber zarpado de territorio venezolano.

“Vamos a hacer la primera activación de todos los alistados y alistadas, de toda la Milicia Nacional en su conjunto, y de los reservistas, para incorporarse a la gran jornada organizativa y de movilización de fuerzas, por primera vez en la historia militar del país”, dijo Maduro.

Antes de esto, Estados Unidos había anunciado el despliegue de buques de guerra en el Caribe para combatir al narcotráfico. Sin embargo, Venezuela considera que esta maniobra representa una amenaza y por ello abrió jornadas para que los ciudadanos pudieran inscribirse en la Milicia Bolivariana. Este cuerpo de reservistas fue creado en 2005 por el entonces presidente Hugo Chávez con el nombre de Comando General de la Reserva Nacional y Movilización Nacional y en 2009 lo cambió a Milicia Bolivariana.

“Mañana, entonces, la primera activación para lo organizativo, para dar la primera inducción de esta nueva etapa y, una vez que se active, ya pasaremos a niveles más elevados y superiores”, dijo Maduro este jueves.

El mandatario aseguró que el objetivo es convocar a 8,2 millones de personas que se inscribieron en la Milicia Bolivariana, según sus cifras. Agregó que la campaña de alistamiento desde ahora será permanente.

“Usted venezolano, usted venezolana, compatriota amado, que ama a este país y que está dispuesto a defenderlo, por su familia, por su comunidad, por nuestra historia, por dignidad, va a tener el Sistema Patria donde ya se establece de manera permanente”, dijo.

Los anuncios de Maduro se suman a las respuestas de Venezuela frente a las acciones de Estados Unidos, que en julio designó al llamado Cártel de los Soles como una organización terrorista internacional y acusó a Maduro de encabezarlo. Caracas rechaza tanto los señalamientos contra Maduro como la existencia del Cártel de los Soles y dice que Washington busca promover un cambio de régimen político en Venezuela.