Maduro agradece protestas en Noruega “por pedir paz para Venezuela” y rechazar un “Nobel sangriento”

Nicolás Maduro valoró las manifestaciones en la capital de Noruega ante la escalada de tensión con Estados Unidos.

(CNN en Español) –Nicolás Maduro, agradeció este martes a las personas que protestaron más temprano en Oslo, la capital de Noruega, “para pedir paz para Venezuela” y rechazar lo que describió como un “Nobel sangriento”.

“Quiero agradecer desde aquí al pueblo de Oslo y de Noruega, que por miles se lanzó a las calles hoy para pedir paz para Venezuela, a apoyar a Venezuela en su deseo de paz y desarrollo, a decir no a la guerra por petróleo, no sangre por petróleo”, dijo Maduro, en alusión a las manifestaciones.

Estos actos congregaron a unas 200 personas, según la agencia EFE.

Durante una sesión del Consejo Nacional de Economía Productiva, el mandatario venezolano también señaló que en las protestas hubo “rechazo a los llamados a intervención militar, a guerra en Venezuela, a guerra en el Caribe”.

“Y también pusieron afiches por toda la ciudad: ‘No al Nobel sangriento’. No sé de qué hablan porque yo en esos temas no me meto, tengo mucho trabajo”, dijo Maduro, sin nombrar a la líder opositora venezolana María Corina Machado, quien se prevé que este miércoles reciba en Oslo el Premio Nobel de la Paz.